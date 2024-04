SOUTĚŽ: ‚Smutný, zlý a šílený‘ svět, co opomíná půlku lidstva. Vyhrajte knihu Neviditelné ženy

Při rozdělování zdrojů i přijímání důležitých rozhodnutí se v moderním světě spoléháme na čísla. Značná část dat však nezohledňuje pohlaví – považuje muže za standard a ženy za odchylku.

„Naše společnost je více či méně zjevně organizována muži pro muže. Data o ženách často chybějí, včetně situací, kdy se datový soubor tváří genderově neutrální – právě tady zjistíme, že ‚genderově neutrální‘ znamená téměř totéž jako mužský,“ píše právnička Šárka Homfray v předmluvě českého vydání Neviditelných žen.

Knihu britské spisovatelky, novinářky a aktivistky Caroline Criado Perez nazývá „příběhem o často fatálních důsledcích, které tato chybějící data mohou mít na ženské životy“.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Podle britského deníku The Times by „tato nekompromisní smršť faktů — smutných, šílených, zlých i vtipných“ měla stát na poličce každého zákonodárce, politika a manažera.

„Criado Perez si neklade za cíl dokázat nějaké rozsáhlé spiknutí. Jednoduše pracuje s daty jako s laserem, kterým zcela čistě prořezává mlhu nevědomých a neuvážených rozhodnutí,“ dodává Guardian.

Kniha zkoumá příčiny genderové nerovnosti v domácnostech, na pracovištích, v lékařských ordinacích, politice i dalších oblastech. Vychází přitom ze stovek případových studií z celého světa.

Caroline Criado Perez vedla celostátní kampaň, která měla za cíl zvýšit zastoupení odbornic v médiích, a zasadila se mimo jiné o to, že se na desetilibrové bankovce objevila spisovatelka Jane Austenová. Za Neviditelné ženy, v původním anglickém originále vydaných v roce 2019, získala Caroline Criado Perez několik ocenění včetně prestižní Royal Society Science Books Prize.

Publikaci v českém překladu Terezy Plaché vydalo nakladatelství Host.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět publikací Neviditelné ženy, napište nám až do tohoto pátku 26. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: