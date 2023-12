SOUTĚŽ: Teď a teď a teď a teď. Oceňovaný český ilustrátor vypráví o čase

Co se dá stihnout za pouhou minutu? Inspiraci můžeme najít ve světových rekordech. Za minutu někdo zvládne například chytit do pusy 49 jablek, kopnout se 127krát do hlavy, 1080krát tlesknout nebo rozbít hlavou 43 vajíček v gymnastické poloze most.

Čas ovlivňuje ve světě, jak ho známe, úplně všechno. A každé ono nezastavitelné, nedefinovatelné „teď“ trvá různě dlouhou dobu.

Zubu času podléhá všechno: to, na co si můžeme sáhnout, i to, na co ne. Stárnou věci, ale i myšlenky, stárneme my lidé, stárnou i pohoří a kontinenty. Kdybychom přešli z faktů do básnického jazyka, mohli bychom říct, že je čas tekoucí řeka, ale také dobrý lékař, drahocenná útrata i cesty, po kterých chodíme.

Co vlastně měří čas? Kdo vymyslel hodinky? A co se dělo, když ještě neexistovaly? Knížka Davida Böhma vypráví o tom, jak se proměňuje vnímání času, co trvá dlouho a co krátce, ale i tom, jak neplýtvat vesmírem.

Böhm tvoří respektovanou uměleckou dvojici s Jiřím Frantou. Spolupodíleli se třeba na ilustracích a vizuální podobě publikací Průvodce neklidným územím I, Jak se dělá galerie nebo Město pro každého.

Böhmova autorská encyklopedie A jako Antarktida vyhrála Magnesii Literu a prestižní Německou cenu za literaturu pro mládež. Ilustrovanou knihu o čase s názvem Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí vydalo nakladatelství Labyrint v edici knih pro děti a mládež Raketa — a to 400 let poté, co byla v českých zemích poprvé snědena brambora.

V soutěži hrajeme o knihu Davida Böhma nazvanou Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

