SOUTĚŽ: Nicky & Věra. Vyhrajte novou knihu Petra Síse o Nicholasi Wintonovi a jeho dětech

V předvečer Mezinárodního dne památky holokaustu vyšla nová kniha českého spisovatele a ilustrátora Petra Síse. Její podtitul Tichý hrdina holokaustu a děti, které zachránil shrnuje dvě hlavní linky, které se v ní prolínají: příběh mladého Brita a dívky, která díky jeho zásahu podobně jako 668 dalších dětí přežila hrůzy druhé světové války. O knihu Nicky & Věra si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Vlak 13:25 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nejsem žádný hrdina,“ tvrdíval Nicholas Winton. „Na rozdíl od opravdových hrdinů mi nikdy žádné nebezpečí nehrozilo. Udělal jsem jen to, co bylo zapotřebí.“

Brit, původní profesí bankéř, na jaře a v létě roku 1939 spolu s dalšími spolupracovníky zorganizoval v Praze odjezdy převážně židovských německy i česky hovořících dětí. Společně se jim podařilo vypravit do Londýna osm vlaků.

I když se za hrdinu nikdy nepovažoval, faktem zůstává, že nebýt jeho, 669 dětí by nepřežilo druhou světovou válku.

Jednou z nich byla i Věra Diamantová, nyní Gissingová. „Věra byla malá holčička z vesnice blízko Prahy. Byla nadšená československá vlastenka. Protože její maminka měla strach, zapsala ji, aby odjela vlakem na pár měsíců do Anglie, dokud nebude zase bezpečno,“ popsal Radiožurnálu osud druhé titulní hrdinky knihy její autor, spisovatel a ilustrátor Petr Sís.

Jak přiznává, k Wintonovi ho přivedla až návštěva Prahy. „V České republice je to dobře známý příběh, díky tomu, že o tom byl film a knížky. Zatímco tady v Americe to lidi jenom tuší, ale moc o tom neví,“ říká spisovatel, který od 80. let žije v USA.

Náhodou se mu prý dostal do rukou memoár Věry Gissingové s názvem Perly dětství. „Byla to úžasná kniha z pohledu optimistické nevinné holčičky. Popisuje své město, lidi, kteří milují Masaryka a myšlenku Československa. Náboženství a politika nejsou z jejího pohledu důležité,“ vypráví Sís v rozhovoru pro Radio Prague International.

„Ve skutečnosti neví, že ji rodiče chrání před špatnými zprávami z Německa. Matka uvažuje o vlaku Nicholase Wintona, otci se zprvu nápad, že by měla odjet do Anglie, nelíbil.“

Sís oba příběhy jímavě zachytil prostřednictvím svých charakteristických map, bludišť a razítek nebo také tajemných perokreseb ukrytých v jemných akvarelových barvách.

Winton se zasloužené slávy a ohlasu dočkal až v pozdním věku. Svůj čin totiž většinu života tajil. S Věrou a dalšími dětmi, které zachránil, se poprvé setkal v roce 1988 během natáčení televizního pořadu pro BBC. Zemřel 1. července 2015 ve věku 106 let.

Petr Sís je mezinárodně uznávaný autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů. Za svou tvorbu získal mnoho ocenění po celém světě – od Zlatého medvěda na filmovém festivalu v Berlíně (1980 za krátký animovaný film Hlavy) až po Ragazzi Award na Mezinárodním veletrhu dětské knihy v Boloni (2004 za Strom života).

Je šestinásobným držitelem ceny The New York Times a autorem více než dvaceti knih. Pro dalších asi padesát vytvořil ilustrace. Vedle toho natočil 26 animovaných filmů a v roce 2004 vytvořil nástěnnou mozaiku pro stanici metra na 87. ulici v New Yorku, kde i s rodinou žije.

Jeho nejnovější knihu Nicky & Věra vydalo v češtině nakladatelství Labyrint v edici knih pro děti Raketa.

