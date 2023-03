SOUTĚŽ: Nedělní oběd jako bezohledná poziční válka. Vyhrajte román Petry Soukupové Nikdo není sám

„Nová Soukupová, jak ji znáte a máte rádi,“ slibuje brněnské nakladatelství Host, které na začátku prosince uvedlo na pulty knihkupectví novinku této oceňované autorky, jež stejně úspěšně oslovuje mladší i starší čtenáře. V románu Nikdo není sám těží ze své největší přednosti: schopnosti přesně vystihnout lidskou obyčejnost, všední realitu a absurditu rodinných svárů. O knihu si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 15:54 13. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte novou knihu Petry Soukupové Nikdo není sám | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Nikdo není sám, ale možná by někdy chtěl. Anebo jsme sami naopak všichni – bez ohledu na to, s kým nebo jak žijeme?

Hlavními postavami nového románu Petry Soukupové jsou manželé Veronika a Michal a jejich náctileté děti Magda s Míšou. Veronika je spokojená žena. Má dobrou práci, partnera, který jí rozumí, a ani s dětmi nejsou vedle puberty žádné vážnější problémy.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Veronika sice příliš nevychází s rodiči, ale udržuje si od nich bezpečný odstup. Jenže někdy tohle všechno nestačí. A tak když Veroničina matka náhle zemře, naruší se i křehká rovnováha v rodině a představa spokojeného života se začne rozpadat jako domeček z karet.

Spisovatelka popisuje komické i tragikomické situace a noří se pod povrch rodinných vztahů, které považuje za nevyčerpatelné réma. „Nevím, jestli roste se mnou, spíš asi já rostu s ním. Nebo vedle něj,“ říká.

Střídání vypravěčů umožňuje situace ukázat z různých perspektiv. A následná eskalace do té doby neviditelných problémů je o to zajímavější. Jestli někdo dokáže popsat nedělní oběd, výlet na rozhlednu nebo babiččin pohřeb jako bezohlednou poziční válku, pak je to právě Petra Soukupová.

Spisovatelka Petra Soukupová s knihou Nikdo není sám | Foto: David Konečný | Zdroj: Nakladatelství Host

Spisovatelka dosud vydala tři knihy pro děti a sedm knih pro dospělé. Za debut K moři obdržela Cenu Jiřího Ortena, určenou talentovanému autorovi do 30 let, a byla nominována na cenu Magnesia Litera a Cenu Josefa Škvoreckého. Její druhotina, soubor povídek Zmizet, vyhrála cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha roku a rovněž byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého.

Uznání se dočkaly i její knížky pro děti. Tituly Bertík a čmuchadlo a Kdo zabil Snížka? byly zařazeny na seznam prestižního katalogu White Ravens, který shromažďuje nejlepší knihy pro děti a mládež z celého světa. Unikátní propojení dobrodružného příběhu pro děti Kdo zabil Snížka? s paralelně vydanou knihou pro dospělé Nejlepší pro všechny získalo také dvě nominace na cenu Magnesia Litera 2018.

Její romány byly přeloženy do více než deseti jazyků. Petra Soukupová kromě působí jako dramaturgyně a sama si také zadaptovala několik svých knih do scénářů. V roce 2018 například podle povídky z knihy Zmizet vznikl snímek Na krátko.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Nikdo není sám, napište nám až do tohoto pátku 17. března do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Petra Soukupová je kromě úspěšné spisovatelky také televizní dramaturgyní. U kterého seriálu už více než 10 let působí?

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.