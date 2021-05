SOUTĚŽ: Novičok nebo kulka. Nová kniha novináře Kundry rozkrývá, jak umírají Putinovi kritici

Vrbětická kauza a atentát na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury nachází společného jmenovatele v rozvědce GRU. Oba případy podporují množství indicií, že ruské tajné služby stále častěji operují na evropském území a jejich sebevědomí i agresivita roste. Její působení a zapojení nejen do jmenovaných kauz rozkrývá investigativní reportér Ondřej Kundra ve své nové knize. Zahrát si o ni můžete v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Salisbury / Vrbětice 14:02 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj u moskevského soudu za sklem | Foto: Press service of Moscow City Court | Zdroj: Reuters

„Řekl jsem si, že tentokrát nechci o případu jako obvykle napsat jen další sérii článků,“ vysvětluje Kundra v předmluvě knihy.

„Chtěl jsem útok na Navalného a další případy podezřelých vražd zasadit do kontextu a pochopit, proč by Vladimir Putin, potažmo ruská vláda, sahali k tak brutálním prostředkům,“ doplňuje s tím, že tehdy ještě netušil, jak „doslova výbušná kauza“ zasáhne přímo Českou republiku.

Novičok nebo kulka. | Zdroj: Nakladatelství Paseka

V knize věnované „mým zdrojům“ píše například o událostech kolem otravy Alexeje Navalného, vraždy čečenského velitele Zelimchana Changošviliho v Berlíně, pokusu o puč v Černé Hoře v roce 2006 či dodávky českých zbraní určené ruským agentům.

Ze souvislostí vyplývá, že nejde o izolované události, ale o propracovaný systém zaměřený mimo jiné na likvidaci kritiků Putinova režimu.

„Mým cílem není podat vyčerpávající analýzu ruských tajných služeb. Chci jen na konkrétních případech ukázat, jak dnes hlavně ruská kontrarozvědka FSB a vojenská rozvědka GRU pracují. A to skrze nejvýraznější případy,“ dodává investigativní reportér týdeníku Respekt.

Kundra vedle toho obrací optiku do nitra novinářské kuchyně a líčí historii a fungování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, se kterou spolupracoval na odhalení jednoho z agentů v případech Skripal a Vrbětice.

Kniha Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici vyšla v nakladatelství Paseka, které ji označilo za „zneklidňující a varovný pohled do temných zákoutí politických cílů Kremlu“.

Ondřej Kundra je držitelem ceny Novinářská křepelka z roku 2010 a ceny Ferdinanda Peroutky z roku 2019. Stojí za životopisem Medy Mládkové Můj úžasný život nebo dvojživotopisem fotografa a židovské dívky z jeho válečného snímku Vendulka.

Za knihu o ruských špionech Putinovi agenti získal nominaci na cenu Magnesia Litera. Spolu s Tomášem Lindnerem také napsal reportážní knihu Můj syn terorista.

