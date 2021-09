SOUTĚŽ: Novinářem v Číně. Tomáš Etzler v nové knize zachycuje zkušenost zahraničního zpravodaje

Říkal si, že musí být šílenec, když se po zkušenosti s totalitou v rodném Československu dobrovolně stěhuje do komunistické země, a navíc za ženou, kterou zná teprve několik měsíců. Právě tak ale začalo působení Tomáše Etzlera jako stálého zpravodaje České televize v Číně. Nakonec v ní zůstal 10 let. O svých zkušenostech z nejlidnatější země světa vypráví v knize Novinář v Číně, o kterou si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:50 13. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Tomáš Etzler | Foto: Jessica Petrů | Zdroj: Český rozhlas

Etzler začal v roce 1999 pracovat pro CNN jako editor zpráv, poté pět let působil jako válečný zpravodaj CNN na Haiti, v Iráku a v Afghánistánu. Když se po letech konečně vrátil do Evropy, začal mít o své práci pochybnosti.

„Přiznám se, že jsem občas přemýšlel: ‚Je tohle opravdu ten život, který chci žít?‘ Mít v předsíni neustále sbalený kufr a být připraven vyrazit v kteroukoliv denní i noční hodinu kamkoliv, kde se něco stane, až Atlanta zavolá?“ přemítá novinář v úvodu knihy.

Jak přiznává, žil vzrušující život plný překvapení, cestování a dobrodružství. A navíc pevně věřil v důležitost toho, co dělá. Uvědomoval si však, že je ve své profesi naprosto nahraditelný a že se po celém světě najdou stovky, ne-li tisíce kvalifikovaných lidí, kteří ho na uvolněném místě rádi nahradí.

Do Číny se mu ale kdovíjak nechtělo. Zemi téměř neznal a z televizních reportáží si ji pamatoval jen podle šedých, zaprášených a zasmogovaných výjevů, které se město od města nijak nelišily. „Ne děkuji, to si nechám ujít. Neměl jsem o zemi nejmenší zájem,“ přísahal zpočátku.

Obálka knihy Novinářem v Číně od Tomáše Etzlera | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

Nakonec podle svých slov sedl na lep Pekingu, kam se poprvé podíval na podzim roku 2006. Získal si ho svou energií a chaosem, který panoval na ulicích a především všech křižovatkách.

„Úchvatný, neustále se měnící kaleidoskop scén ulic dvaadvacetimilionového města, plný barev, neznámých pachů a vůní, doprovází hlučná kakofonie motorů aut, neustálého troubení, řvaní cyklistů, občasného hlasitého zapískání policejní píšťalky, kterou všichni ignorují, pořvávajících pouličních prodavačů nebo sirény sanitky, která se snaží protlačit k nějakému nešťastníkovi,“ popisuje Etzler výjevy z rušného města, kterému uvěřil, že může být skvělé a že v něm po Blízkém východě nebude uniformní nuda.

Autobiografická kniha Novinářem v Číně mapuje dekádu jeho života v Asii, kde působil sedm let jako stálý zpravodaj České televize v Číně a potom tři roky na volné noze v Hongkongu. Během této doby připravil jen pro Českou televizi více než pět set reportáží a stovky živých vstupů ze všech čínských provincií a také z dalších dvanácti asijských zemí.

Tvář současné Číny vykresluje zejména prostřednictvím příběhů obyčejných lidí a svých osobních vzpomínek a dojmů. Ukáže na bezútěšné podmínky, ve kterých přežívají stamiliony Číňanů, i na to, čemu v totalitní říši čelí zahraniční novináři, kteří chtějí odhalovat světu věci, které se komunistická vláda vší silou snaží ukrývat.

Dojde i na historku o tom, jak tajná policie prohledává ve tři hodiny ráno odpadky nebo jak se ze zmrzlého novináře může stát přezdívaný banánový hrdina.

Tomáš Etzler za svou práci obdržel řadu ocenění včetně ceny Emmy, kterou získal v roce 2008 jako vůbec první Čech.

