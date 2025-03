SOUTĚŽ: Úvahy nad životem a schopností znovu vstát. Vyhrajte memoár Salmana Rushdieho

Rushdie v létě roku 2022 utržil nejméně deset bodnutí nožem a několik úderů pěstmi. Vražedný útok ovšem nezanechal stopy pouze na jeho těle, ale zasáhl i autorovu mysl.

Čtyřiadvacetiletý útočník se později nechal slyšet, že Rushdieho nemá rád, protože podle něj není dobrý člověk, uráží islám a obecně náboženství.

Obálka knihy Nůž od Salmana Rushdieho | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Neprozradil, jestli ho inspirovala odměna vypsaná na autorovu hlavu íránským režimem a tamními médii. Uznává ale podle svých slov ajatolláha Chomejního, který muslimy před víc než 30 lety v náboženské fatvě vyzval, aby Rushdieho zabili kvůli jeho románu Satanské verše, v němž údajně zesměšňuje proroka Mohameda.

V hluboce otevřené zpovědi, považované za jednu z největších literárních událostí současnosti, vypráví Rushdie o náročném fyzickém i mentálním zotavení, které by nebylo možné bez lásky nejbližších, podpory přátel i čtenářů – a také bez víry v sílu slov.

S nadhledem a také smyslem pro humor klade svůj osobní příběh do pletiva světového písemnictví a odkazuje na literární klasiky i své vlastní texty.

„Když půl roku po atentátu poskytl rozhovor časopisu The New Yorker – vůbec první po srpnovém útoku – svěřil se šéfredaktorovi magazínu Davidu Remnickovi, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou a že už nedokáže psát tak jako dřív. Většinu napsaného prý druhý den maže,“ vypráví šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček.

„Osobně jsem měl to štěstí se s Rushdiem setkat v říjnu loňského roku ve Frankfurtu. V té době musel Nůž psát, či jej možná už dokončoval. Vyzařoval klid, vyrovnanost,“ přidává.

Podle něj se Rushdie stal nejen symbolem svobody slova – „což je úděl, který mu proti jeho vůli připravili islámští fundamentalisté“ – ale současně zosobňuje sílu i léčivou moc literatury. „A to je role, pro kterou se rozhodl dobrovolně a která mu dává směr v jeho další práci,“ dodává Sedláček.

Kniha vyšla v Pasece v překladu Martiny Neradové.

