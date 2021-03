SOUTĚŽ: Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být. Vyhrajte sbírku pandemiálních povídek

Jak čeští spisovatelé zhodnocují stav nouze? Jak se karanténa, izolace a nečekaná absolutní proměna životů lidí zrcadlí v jejich tvorbě? Na to najdou čtenáři odpověď ve sbírce sedmnácti povídek, ve které autoři promlouvají o různých aspektech, projevech důsledků pandemie a jiných výjimečností všední každodennosti. O antologii Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž ČR / Německo 11:08 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být | Zdroj: Nakladatelství Odeon

Jak vysvětluje v úvodu knihy generální ředitel Českých center Ondřej Černý, myšlenka takzvaných korona povídek se zrodila v Českém centru Berlín.

„Cílem bylo získat originální autorský beletristický text pro prezentaci na webu a sociálních sítích, a to od českého autora, který má silný vztah k německému prostředí,“ říká s tím, že nápad posléze převzali a dále rozvinuli česká centra v Izraeli, Japonsku, Německu, Rakousku, Rusku, Řecku a v USA.

„Přítomnost či stín přítomnosti pandemického covidu velmi intenzivně vstupuje do našich každodenních životů. Povídky obsažené v této antologii tak lze vnímat jako svědectví této mimořádné doby.“

Krátkým osobitým textem, který popisuje například to, jak se karanténa, izolace či náhlá proměna životů zrcadlí v lidských osudech, přispěli třeba spisovatelé Bianca Bellová, Jaroslav Rudiš nebo Kateřina Tučková.

„V době, kdy pandemie začala, jsem prožívala ještě šestinedělí, takže ta úzkost se možná vztahovala vůbec k celé mé životní situaci. Měla jsem pocit, že nemám dostatečný nadhled na to, abych situaci mohla uchopit. Ale jak čas pokračoval a deadline se blížil, tak najednou i příběhů přibývalo a dalo se generalizovat. Nakonec jsem opravdu zvolila tu úzkost, která postihla nejen mě, ale i řadu lidí, kteří byli jindy pevní v kramflecích,“ popsala Tučková vznik své povídky pro Českou televizi.

„Když hrdinka té povídky odpočítává počet nově nakažených a jsou tam cifry třicet padesát osmdesát, tak mi to dnes připadá vlastně cynicky úsměvné, protože ta doba jarní a podzimní se liší nejen počtem nakažených, ale i v atmosféře, jak to lidé prožívají, i v tom, jakým dalším okolnostem čelíme.“

Samotný název sbírky ale vychází z povídky Lucie Faulerové. „Název svazku odkazuje k původně bezpečnostnímu varování, které se stalo všeobecně známým úslovím a funguje v řadě kontextů. Ale tahle kniha by rozhodně neměla odrazovat, naopak! Na ‚jedné lodi‘ se zde setkali špičkoví čeští autoři různých generací,“ vysvětluje šéfredaktor nakladatelství Odeon Jindřich Jůzl.

