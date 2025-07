SOUTĚŽ: Poslední divočina na Zemi? Oceán. Vyhrajte jeho knižní průzkum s Davidem Attenboroughem

„Mám to štěstí, že žiji už bezmála sto let. Během této doby jsme se toho o oceánu dozvěděli víc než v jakékoli jiné fázi lidských dějin. Oceánografie odhalila přírodní divy, které si chlapec ve třicátých letech minulého století nedovedl ani představit,“ vypráví Attenborough.

Obálka knihy Oceán od Davida Attenborougha | Zdroj: Nakladatelství Práh

„Světový oceán jsme změnili natolik, že se v příštích 100 letech staneme buď svědky masového vymírání jeho života, nebo velkolepého zotavení,“ upozorňuje. „Já se už nedozvím, jak tento příběh skončí. Zůstávám ale přesvědčený, že čím více lidí bude přírodě rozumět a nacházet v ní potěšení, tím větší máme naději, že zachráníme ji i sebe samé.“

Čtenáři se v nové publikaci ponoří do osmi unikátních biotopů skrytých ve slaných vodách. Proplavou chaluhovými lesy, mangrovy a korálovými útesy a nahlédnou do nejhlubších zákoutí nejméně probádaného ekosystému Země, skrytých téměř jedenáct kilometrů pod hladinou.

Na fascinující objevitelské cestě se setkají s karetami a plejtváky obrovskými, s klauny očkatými a světélkujícími medúzami, s vampýrovkami a „bezhlavými kuřecími příšerami“, což je zvláštní druh sumýše obývajícího oceánské dno.

S vřelostí, inteligencí a úžasem typickými pro veškeré Attenboroughovo dílo představuje kniha Oceán svět, jenž je zoufale křehký a se svou neobyčejnou regenerační schopností zároveň podivuhodně odolný.

Sir David Attenborough je televizní moderátor a přírodovědec, jehož kariéra započala před více než 60 lety. Během této doby se z něj stal jeden z největších přírodních dokumentaristů na světě a je autorem řady zásadních televizních dokumentárních seriálů. Jeho poslední kniha Život na naší planetě slavila mezinárodní úspěch.

Colin Butfield je spoluzakladatelem a ředitelem Open Planet Studios. Podílel se na celé řadě dokumentů a krátkých filmů včetně seriálu BBC Earthshot a dokumentárních snímků pro Netflix Život na naší planetě a Prolomit hranice. Pro National Geographic připravil ve spolupráci s Attenboroughem celovečerní dokument Oceán.

Jejich knihu Oceán vydalo nakladatelství Práh v českém překladu Jitky Jeníkové.

