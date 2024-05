SOUTĚŽ: Vyhrajte reportážní knihu Oceán mimo zákon, zfilmuje ji Netflix a DiCaprio

„Když jsem sledoval Kambodžany, kteří jako nějací vězni zpívali, aby tahali sítě v jednom rytmu, připomnělo mi to určitý rozpor, na který jsem za ty roky reportérského působení na moři narážel opakovaně. Oceán je přes svoji dechberoucí krásu taky dystopický prostor, domov temné nelidskosti,“ píše Urbina v předmluvě své knihy.

„Vláda práva – na pevnině často tak neochvějná, podpíraná a vyjasňovaná staletími pečlivé práce se slovy, tvrdě vybojovanými hranicemi soudních pravomocí a robustními režimy vymáhání zákona – je na moři dost fluidní, pokud vůbec existuje.“

Jak zjistil, nekonečný prostor mezinárodních vod schová všechno – i nelidské zacházení s pracovníky rybářských lodí, drancování přírodního bohatství nebo pašování zbraní.

„Pro nás suchozemce je těžké zjistit, co se děje tak daleko od břehu. Urbina nám ovšem přibližuje nekonečnost oceánu, ale také krutost a nezájem na jeho hladině i pod ní natolik autenticky, že si při čtení jeho knihy připadáte, jako byste se jen nadechovali, než se znovu ponoříte do vln,“ napsal o knize deník The Washington Post.

Držitel Pulitzerovy ceny Ian Urbina působil přes 15 let jako reportér deníku The New York Times. Ve svých reportážích se věnoval mládeži z rozvrácených rodin, rozkryl kauzu guvernéra státu New York Eliota Spitzera využívajícího služby luxusních prostitutek, zaměřoval se na kauzy spojené s ropným a plynárenským průmyslem.

V roce 2015 začal publikovat reportáže o nelegálním rybolovu, pašování zbraní, znečišťování oceánů a zneužívání lidí na rybářských lodích, na nichž sám pobýval a fotil. Cestoval po Africe, Asii a Blízkém východě. Texty se staly základem knihy Oceán mimo zákon. Práva k jejímu zfilmování koupil Leonardo DiCaprio, Netflix a Kevin Misher.

Po odchodu z New York Times Urbina založil neziskovou investigativní organizaci The Outlaw Ocean Project přinášející zprávy o porušování lidských práv a ničení životního prostředí ve světových oceánech. Dokumentární snímek Get Away from the Target z roku 2022, který Urbina produkoval, obdržel cenu Emmy.

V českém překladu Jana Škroba vydalo Oceán mimo zákon nakladatelství Absynt ve své edici Prokletí reportéři.

