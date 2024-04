SOUTĚŽ: Na panáka s legendami české kriminalistiky. Vyhrajte knihu rozhovorů Mirka Vaňury

„Knižní zpracování neformálních rozhovorů s profesionály, pro něž se kriminalistika stala celoživotním tématem, zrálo v mé hlavě téměř deset let,“ popisuje v předmluvě knihy scenárista, režisér, moderátor a samozvaný nadšenec pro práci všech, co mají ‚záchranáře‘ v srdci, Mirek Vaňura.

Za svou kariéru natočil množství reportáží a dokumentárních cyklů o práci policie, hasičů a záchranářů. Realizoval například úspěšný televizní týdeník 112 – V ohrožení života. Čím dál více ale podle svých slov toužil převyprávět „všechny ty zážitky, historky a informace, kterými ho všichni při natáčení doslova zahrnovali“ a které během přípravy pořadů uvázly mezi řádky scénáře nebo se do něj kvůli stopáži ani nevyšly.

A tak vznikl rozhovor s policejním operativcem, vyšetřovatelem, velitelem zásahovky, šéfem mordparty, státním zástupcem nebo někdejším policejním prezidentem.

Některým čtenářům nebude potřeba jména jako Štoček, Hyhlík, Lottes, Antl a Pleskot představovat. Jiní díky nim dostanou příležitost zjistit, jak vypadá každodenní život kriminalisty i jak probíhají setkání s pachateli. Otázky padnou ale také třeba na Havlovu amnestii, po níž následoval rapidní nárůst kriminality, nebo další před- i polistopadové milníky.

Vaňura ve spolupráci s manželkou Danou připravují k převyprávění skutečné detektivní případy a příběhy lidí a jejich zachránců. Vznikl tak například cyklus preventivních filmů Seznam se bezpečně o kriminálním ohrožení na internetu a v České televizi cyklus dokumentů Legendy záchranářství a Legendy kriminalistiky, který má i knižní podobu.

Rozhovorová kniha Očima kriminalistů vyšla v nakladatelství XYZ.

