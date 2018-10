SOUTĚŽ: Odkaz rodiny Jacksonů. Vyhrajte obrázkovou knihu k 50. výročí popové kapely

Soudobé recenze ve srovnání s nimi nazývaly vystoupení Rolling Stones čtverylkou a Elvise Presleyho čajovým dýchánkem. Písně v rytmu soulu, popu a rockenrolu zapsaly v 70. a 80. letech minulého století pětici bratrů do srdcí fanoušků i historie. Cestu Jackson 5 na vrchol hudebních žebříčků připomíná nová obrazová kniha Odkaz rodiny Jacksonů. Knižní soutěž 2300 Jackson Street (Indiana) 10:30 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Odkaz rodiny Jacksonů | Zdroj: Slovart

„Chodívali k nám sousedé: dívali se oknem dovnitř a tancovali na zahradě,“ cituje hudební novinář Fred Bronson Katherine Jacksonovou, která v malém domku se dvěma ložnicemi na příhodně nazvané Jacksonově ulici číslo 2300 v americké Indianě vychovala pět synů, z nichž se později stalo popové uskupení Jackson 5.

Kniha Odkaz rodiny Jacksonů | Zdroj: Slovart

Talent bratrů Jackieho, Tita, Jermaina, Marlona a Michaela v kombinaci s chytlavými texty a melodiemi si rychle zamiloval celý svět. Jejich cover verze překonávaly originální skladby, vlastní singly dobývaly přední příčky hitparád. Jako předskokan s nimi vystupoval i například Bob Marley. Spolu s Bee Gees byli uvedeni do rockenrolové síně slávy. A v neposlední řadě také odstartovaly kariéru budoucího krále popu.

Obrazová kniha Odkaz rodiny Jacksonů, která vyšla v angličtině loni k 50. výročí vzniku kapely, mapuje cestu ke slávě pěti bratrů prostřednictvím rozhovorů a více než tisícovky známých i dosud neuveřejněných fotografií ze zahraničních turné, archivu hudebních magazínů i soukromého života Jackson 5.

Od Titovy kytary ve tvaru hvězdy, přes setkání s významnými osobnostmi hudby, filmu, politiky či sportu, po společnou fotografii 11členného klanu uprostřed zlatých a platinových desek za miliony prodaných alb, kniha Odkaz rodiny Jacksonů nabízí unikátní příležitost nahlédnout do zákulisí jedné z nejlépe zdokumentovaných rodin moderní éry.

