SOUTĚŽ: Historie lidí ve válce. Vyhrajte Odnes můj žal, sbírku reportáží z Ukrajiny

„Jednoho dne odešel tchán s dalšími chlapy pro vodu a už se nevrátil. Nikdo z těch tří se nevrátil. Dodnes nevíme, kde je jeho tělo, kdo a jak ho pohřbil. Najít mrtvého člověka, poznat ho a pohřbít bylo v těch dnech zhola nemožné. Řeknu to ještě jinak – bylo to vedlejší,“ popisuje Inga.

Pochází z Charkova, ale v počátcích války na Ukrajině bydlela v Mariupolu. U moře, jak zdůrazňuje.

„Všechno jsem to už dřív prožila ve snu,“ říká s tím, že ji už od dětství trápily noční můry o válce. Často se jí třeba zdálo o Stalingradu – s podrobnostmi, které nemohla znát, jako jsou ulice, jejich názvy, zničené domy.

Ve snech musela s dítětem doběhnout na roh dvou ulic. V tom, který se jí opakoval nejčastěji, na místo nikdy nedoběhla. Špatně zahnula, spletla si dům nebo se ozval výbuch a ona dítě ztratila.

„Byl to takový můj věčný nesnesitelný děs: neochránila jsem svoje dítě, já žiju – a ono ne,“ vypráví. „Ale když se to doopravdy stalo, necítila jsem nic. Jako bych věděla, že se to stane. Rozumíte mi, o čem mluvím? Protože jinak mi nikdo nerozumí.“

Příběh Ingy je jedním ze čtyřiadvaceti – symbolicky zvolených podle osudného únorového data ruského vpádu – osobitých vyprávění, které dávají čtenářům nahlédnout do myšlení i cítění rozličných lidských povah.

Katěrina Gordějevová pracovala až do roku 2012 jako válečná reportérka pro federální televizní kanál NTV, kde podávala svědectví o bojích v Čečensku, Afghánistánu a Iráku. Z televize odešla kvůli nesouhlasu s programovým zaměřením a později, v roce 2014, po ruské anexi Krymu opustila Rusko.

V roce 2020 založila na YouTube vlastní kanál, který má dnes více než 1,5 milionu odběratelů. Při natáčení dokumentu Lidé ve válce navštívila desítky uprchlických center a táborů v Evropě i v Rusku. Její tříhodinový film zhlédlo více než 2,5 milionu lidí.

„Podle knih Káti Gordějevové se jednou bude učit historie. Nikoli historie válek, ale historie lidí ve válce,“ věří nositelka Nobelovy cena za literaturu z roku 2015 Světlana Alexijevičová. „Od prvních dnů války dennodenně zapisuje, jak se vyrovnáváme s nelidským prožitkem aktuálního dění.“

V srpnu 2022 byla Gordějevové udělena Mezinárodní novinářská cena Anny Politkovské. V záři téhož roku ji ruská vláda označila za „zahraničního agenta“.

Knihu Odnes můj žal vydalo v českém překladu Václava Štefka nakladatelství Maraton. Ruský originál vydán nebyl a pravděpodobně v autorčině vlasti v dohledné době ani nevyjde.

