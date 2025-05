SOUTĚŽ: Milostný příběh z dob ‚dodýchávajícího‘ socialismu. Vyhrajte nový román Okno na západ

Pronikavá sonda do marasmu 80. let v komunistickém Československu a také působivý portrét dospívajících hrdinů, jejich rodiny a okolí. Takový je nový román Pavly Horákové, o který si tento týden můžete zahrát v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.

David a Marta spolu chodí do třídy na jednom pražském sídlišti a nejvíc ze všeho touží po západním spotřebním zboží. V Praze je tolik možností a železná opona odsud vypadá mnohem propustněji, než jak se jeví lidem v pohraničí.

Husákovy děti se ve světě přežilé ideologie pohybují jako ryby ve vodě a drobné kolaboraci se systémem se učí od rodičů i učitelů. Nikdo netuší, že z normalizačního bezčasí už odtikávají poslední měsíce. Anebo snad tuší? A je emigrace Martiných rodičů na poslední chvíli obyčejnou smůlou, anebo včasným útěkem před spravedlivým zúčtováním?

Marta s Davidem se potkají znovu po deseti letech, na sklonku budovatelských 90. let. Budou se ovšem chtít sejít i jako padesátníci, kdy se jejich osobnosti, v socialistickém dětství teprve načrtnuté, už definitivně vybarvily?

„Když jsem knížku začala psát, postupně mi v hlavě začaly vyskakovat staré vzpomínky. Byly to věci, na které jsem 20 nebo 30 let vůbec nemyslela,“ prozradila autorka v podcastu Lit na Radiu Wave. Kvůli rešerši se přihlásila i do několika nostalgicky laděných facebookových skupin, jako jsou například „Husákovy děti“ nebo „Retro ČS“.

Pavla Horáková je spisovatelka, překladatelka, publicistka a rozhlasová redaktorka. Od studií překládala beletrii z angličtiny a srbštiny, několik let působila v redakci zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Pro ten nyní připravuje videocyklus o české literatuře, pravidelně také spolupracuje se stanicí Vltava.

Debutovala dětskou detektivní trilogií o Hrobařících. Spolu s Jiřím Kamenem sestavila dvě knižní kompozice věnované českým účastníkům 1. světové války, Přišel befel od císaře pána a Zum Befehl, pane lajtnant.

V roce 2018 vydala společně se Zuzanou Dostálovou a Alenou Scheinostovou novelu Johana a k tomu i svou románovou prvotinu pro dospělé Teorie podivnosti. O tři roky později vyšel její druhý román Srdce Evropy. Její novinku vydalo nakladatelství Argo.

