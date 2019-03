SOUTĚŽ: Olga. Vyhrajte nový román od autora předlohy k oscarovému Předčítači

Když zemřeli rodiče Olgy Rinkeové, odvezla ji s sebou babička na venkov do Slezska. Devatenácté století se chýlilo ke konci, a tak se od dívky očekávalo, že bude pracovat. Jenže ona se zajímala o svět, ráda četla a toužila po kariéře učitelky.

S Herbertem Schröderem, synem místního statkáře a majitele cukrovaru a pivovaru, nemohli být odlišnější, a přesto se navzdory rodinám, postavení a vlastním názorům do sebe zamilovali. Jejich láska přečkala intriky Herbertovy sestry i dlouhé měsíce odcizení. Tragickou se pro ně stala až Herbertova ambice prozkoumat ve jménu Německé říše všechny kouty světa.

Spisovatel Bernhard Schlink ve své knižní novince podobně jako v bestselleru Předčítač zkoumá, jak minulost dokáže ovlivnit další život protagonistů jeho vyprávění. Opět přitom nabízí rozdílné pohledy zástupců dvou generací. Příběh totiž nezachycuje očima titulní hrdinky, ale mladíka jménem Ferdinand, pro jehož rodinu už postarší Olga pracuje jako švadlena.

Ferdinand tlumočí Olžiny vzpomínky tak, jak mu je tolikrát popisovala. Překlene přitom existenci Německé říše, Třetí říše i Spolkové republiky Německo, měnící se hranice i nálady veřejnosti a dotkne se témat jako je německé velikášství nebo ženská emancipace. V poslední části knihy pak odhalí ta nejskrytější tajemství pomocí Olžiných osobních dopisů, které objeví v jednom antikvariátu.

Přestože román Olga objímá tak rozsáhlé časové období, čte se velmi snadno. Čtenář s ním navíc nestráví moc času — už po dvou set stránkách se bude muset s příběhem Olgy Rinkeové rozloučit.

