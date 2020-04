SOUTĚŽ: Mravenčí a jiné práce. Vyhrajte novou ilustrovanou monografii o Ondřeji Sekorovi

Loni v září uplynulo 120 let od narození Ondřeje Sekory. K té příležitosti vznikla v Moravském zemském muzeu v Brně rozsáhlá výstava, která měla ukázat pestrost autorské tvorby tohoto známého spisovatele a ilustrátora knih pro děti. Doprovodilo ji vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem. O Mravenčí a jiné práce, jak se publikace jmenuje, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:52 27. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce | Zdroj: Nakladatelství Akropolis

„Na vrcholku hromádky stál mravenec se šátkem kolem krku a s ranečkem na zádech, v rukách držel kus jehličí, které se lesklo jako zrcadlo, tak bylo hladké, a volal na celé kolo: ‚Pozóóóóór, s cesty, pozóóóóór!‘ A než se kdo nadál, sedl si mravenec na to jehličí a fůůůůůů! Jel na něm dolů jako na sáňkách.“

Touto scénou začíná Ferda Mravenec, bezpochyby nejslavnější kniha Ondřeje Sekory z roku 1936. A je proto příznačné, že tak začíná i obsáhlá monografie věnovaná životu a dílu tohoto českého spisovatele, novináře, kreslíře, ilustrátora, ragbisty a v neposlední řadě i zaníceného entomologa.

„Sekora vynikal schopností pozorovat svět fascinovanýma dětskýma očima a své okouzlení přenášet na příjemce své tvorby. Stejně jako Ferda Mravenec se s vervou pouštěl do nejrůznějších úkolů a stejně jako on obvykle uspěl,“ píše v úvodu ilustrované publikace Tomáš Prokůpek, jeden z jejich autorů a zároveň i editor.

Mravenčí a jiné práci jsou totiž rozděleny do 11 tematických kapitol, v nichž se dopodrobna rozebírá určitá oblast Sekorova života, ať už je to jeho profese žurnalisty, humoristické kresby a karikatury nebo sportovní zájmy a jiné amatérské záliby.

Jeho osobní a umělecká dráha přitom v mnoha ohledech zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek 60. let 20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby.

Dvanáctka autorů věří, že kniha, která je bohatá nejen co do textu, ale i stran obrazové přílohy, bude důstojným památníkem „muže, který po sobě zanechal nepřehlédnutelnou uměleckou stopu překračující hranice (moravského) regionu a který se své zemi vždy snažil prospět, jak nejlépe uměl a jak mu to jeho trochu dětský pohled na svět umožňoval“.

