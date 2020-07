SOUTĚŽ: Vyhrajte audioknižní sbírku povídek Oty Pavla. Předčítají je Brodský, Hrušínský i Horníček

K nedožitým 90. narozeninám spisovatele Oty Pavla, které připadají na 2. července, vyšla obsáhlá audiokniha sestavená z jeho slavných i méně známých krátkých děl, příznačně nazvaných Ota Pavel – Povídky. Obsahuje bezmála devět hodin nahrávek ze 70. až 90. let i nové nahrávky z posmrtně vydaného souboru Povídky z šuplíku. O novou audioknihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:58 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K nedožitým 90. narozeninám spisovatele Oty Pavla vyšla obsáhlá audiokniha | Foto: Pavel Vácha | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Supraphon

Mezi známými povídkami nechybí třeba Sedm deka zlata, Smrt krásných srnců, Kapři pro wehrmacht, Jak jsem potkal ryby, Moje první ryba nebo Zlatí úhoři. Vyprávějí je takové herecké legendy, jako byl Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušínský, Jiří Sovák a Miroslav Horníček.

Výroční audioknižní soubor ale obsahuje také například dramatizaci Pohádky o Raškovi z roku 2011, kde v režii Jana Jiráně hrají Josef Somr, Petr Vacek, Simona Stašová, Jaroslava Kretschmerová nebo Jiří Lábus.

Celkem jedenáct povídek vychází z posmrtně sebraných a vydaných Povídek ze šuplíku, které byly publikovány teprve v roce 2004 při souborném vydání kompletního autorova díla. Namluvili je herci Radúz Mácha, Igor Orozovič a Miloslav König.

„Ota Pavel je pro mě esence české kultury. Mám dojem, že tak, jak to cítil on, by chtěli cítit všichni Češi. V jeho příbězích je lidskost se všemi zákrutami, láska k vlasti a přírodě, krása, smutek i legrace a všechno je to servírované s neuvěřitelnou upřímností, lehkostí a v úžasné literární kvalitě,“ komentoval natáčení Orozovič.

Podle Königa má v sobě autorský styl Oty Pavla něco typického pro Čechy. „Pro barvu jazyka, která je u nás pořád ve vzduchu a kterou možná formoval a inspiroval. A to přesto, že jsou jeho texty velmi poetické a nějak smutné,“ vysvětluje herec.

Prozaik, publicista a reportér Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper, začínal v roli sportovního redaktora. Nejvíce ho ale ovlivnil jeho otec, se kterým poznal českou krajinu, zejména Berounku a Křivoklátsko, kouzlo rybaření a sportovního zápolení.

Zážitky z dětství popsal v knížkách Smrt krásných srnců nebo Jak jsem potkal ryby, která vyšla až po jeho smrti. Na motivy jeho povídek vznikly později filmy Zlatí úhoři a Smrt krásných srnců.

Pavel trpěl vážnou maniodepresivní psychózou. Všechny další povídky od roku 1964 vytvořil mezi 16 pobyty na psychiatrické klinice. Z toho posledního se ale už nevrátil. V roce 1973 ve věku nedožitých 43 let zemřel na srdeční infarkt.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 audioknih Ota Pavel – Povídky, napište nám až do tohoto pátku 17. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje kniha, ve které Ota Pavel zachytil sportovní úspěchy tehdy slavného pražského fotbalového klubu během zámořského turné v USA?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.