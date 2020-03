SOUTĚŽ: Otcova past. Vyhrajte nový kriminální román z pera začínajícího spisovatele

Jedna neklidná cesta vlakem, jeden nečekaný telefonát od staršího bratra a jedna zvlaštní prosba od otce, po kterém se slehla zem. Tak začíná kriminální román Otcova past. Jejím autorem je debutující spisovatel Tomáš Zrůst. O podepsanou knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:56 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zrůst | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kniha podle Zrůsta vzešla z jediné náhodné věty. „Jednoduše přišla jednou během cesty vlakem. Zapsal jsem si ji, aniž bych věděl, jestli z ní může něco být, nebo kdo by ji vyprávěl. Tou větou celá kniha také začíná. Po pár týdnech jsem se k ní znovu vrátil a začal z ní postupně vymýšlet rysy hlavní postavy, prostředí i rodinný konflikt,“ vypráví autor pro iROZHLAS.cz.

„Jediné, co jsem během procesu dělal vědomě, byla snaha o vlastní podání žánru blízkého směsici thrilleru, detektivky a psychologického románu. A následně i motiv rozbíjejících se myšlenkových vězení, jak jádro příběhu nazývám.“

Na Otcově pasti pracoval s přestávkami dva roky, když ještě studoval. Jak říká, na psaní neměl vždycky čas, ale i tak se snažil k románu vracet, pokračovat v něm a zkoušet si nové přístupy. Proto je v něm poznat i to, jak se měnil jeho autorský styl psaní a vyprávění.

Tomáš Zrůst | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zajímalo mě, jak by se dalo pracovat s tím, jak dokážeme být silně zajetí ve vlastních kolejích a představách, na které nedáme dopustit a sami se v nich v podstatě uvězníme. A jak málo stačí, abychom byli schopni přehlížet něco, co je pro jiné naprosto zjevné. Není to nové téma, ale zároveň je nesmírně přitažlivé a dá se s ním pracovat mnoha různými způsoby,“ vysvětluje Zrůst hlavní téma své knihy.

„Mým cílem bylo otřást světem hlavních postav, které mají na stejnou situaci naprosto odlišný a omezený pohled. Nevědí všechno a ani nemohou.“

Jak debutující autor tvrdí, samotný příběh i postavy románu jsou fiktivní a s jeho reálným životem mají pramálo společného.

„Ale zároveň bych lhal, kdybych řekl, že tam nejsou alespoň malé náznaky. Klíčová myšlenka vycházela částečně z mé vlastní zkušenosti. Sám jsem totiž zjišťoval, do kolika iluzí jsem se zamkl a bral je tvrdohlavě jako dané a později, když jsem se z nich konečně vymykal, jsem sledoval, kolik se toho okolo mě mění. Měl jsem štěstí, že se to v porovnání s příběhem knihy dělo výrazně klidněji,“ dodává.

Tomáš Zrůst pochází z Jaroměře, v současné době ale žije v Praze. Je absolventem bezpečnostních studií na Univerzitě Karlově, jako externista přispívá na server iROZHLAS.cz. Jak říká, svou obrovskou vášeň pro psaní objevil už v dětství. Jeho tvorba ale dlouhou dobu končila v šuplíku. Otcovu past proto nazývá svým knižním debutem i splněným snem.

