SOUTĚŽ: Outdoorová kuchařka. Vyhrajte knižního pomocníka na rodinné výlety i horské expedice

Strava na horských túrách a výletech do přírody nemusí být nutně instantní a už vůbec nemusí postrádat jakoukoli chuť. Své čtenáře o tom ve své Outdoorové kuchařce přesvědčí novinářka a příležitostná horolezkyně Petra Pospěchová. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 14:03 29. července 2019

Fotografie z knihy Outdoorová kuchařka – Od rodinných výletů po zimní horské expedice | Foto: David Turecký / Smartpress | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Představa, že outdoorové jídlo musí být nějaká instantní zpotvořenina, je celkem rozšířená. Někteří horalové jsou dokonce názoru, že by strava do kopců měla být nedobrá, aby na ni neměli moc velkou chuť,“ píše Petra Pospěchová v úvodu své knihy. „Chuť trpět za každou cenu nikomu neberu, ale sama to vidím jinak.“

„Za mých mladých let jsme si servírovali třeba měsíc v kuse olejovky, hrášek s rýží anebo se špagetami. Sice jsme si vystačili, ale donekonečna to takto nejde. Proto by tato kuchařka neměla pro inspiraci chybět v žádné knihovně outdoorového nadšence.“ lezec Jindřich Hudeček o Outdoorové kuchařce

Jak novinářka sama přiznává, uvařit chutné jídlo v polních podmínkách a během pár minut ze surovin, které musí být lehké, trvanlivé a přitom vyvážené, není nic snadného. Inspiraci proto hledala na letních i zimních balkánských cestách nebo třeba na himálajsko-karákóramském pomezí.

„Na Ukrajině jsme si oblíbily sušené rybičky, které se dají nejen chroupat na sucho, ale taky přidávat do jídla, v severní Indii mě místní ženské naučily používat sušený sýr, od rumunských bačů mám v repertoáru rychlou kukuřičnou kaši mamaliga,“ vypráví autorka.

Sbírku receptů podle svých slov pečlivě vymýšlela, pilovala a testovala ve všech ročních obdobích a nadmořských výškách. Výsledkem je tak pestrý výběr receptů, mezi kterými nechybí ani houbový guláš v kotlíku, luční čaj, dýňové špagety nebo dijonské jerky.

Kniha Outdoorová kuchařka – Od rodinných výletů po zimní horské expedice | Foto: David Turecký / Smartpress | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Příprava pokrmů sice zabere trochu déle než nákup instantních nudlí, ale výsledek podle Pospěchové stojí za to. „Z hor by měl člověk vždycky přijet trochu orvaný a vyhublý. S Outdoorovou kuchařkou ale nebudete strádat víc, než je nezbytně nutné,“ slibuje.

Outdoorová kuchařka – Od rodinných výletů po zimní horské expedice obsahuje kromě receptů také fotografie, tipy, kam se ve světě vypravit, nebo i krátký heslář neobvyklých ingrediencí a povinného outdoorového vybavení pro začátečníky. Vychází navíc ve speciálním potahu, který je vhodný do terénu.

Petra Pospěchová je také autorkou knihy Regionální kuchařka: Všechny chutě Čech, Moravy a Slezska, kde ve 13 kapitolách představuje specifika jednotlivých krajských kuchyní v tuzemsku. Vrací se přitom i do minulosti a vysvětluje, co se jedlo ve svátek či s jakými rituály bylo jídlo spojené.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 kusů Outdoorové kuchařky, napište nám až do tohoto pátku 2. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se slovem z angličtiny říká sušeným plátkům masa?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.