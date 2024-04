SOUTĚŽ: Smrt na kladenském stadionu. Vyhrajte novou českou detektivku Ovál

„Uprostřed betonového kruhu ležel člověk. Okamžitě jí v mysli vytanul známý da Vinciho obraz. Nohy od sebe, paže kolmo k trupu – scenerie vyznívala až kýčovitě, jako z toho amerického filmu s Tomem Hanksem.“

Urostlého mladíka v modro-žluté teplákové soupravě oddílu Tepo Kladno objeví jednoho podzimního rána maratonská běžkyně. Na místo činu je povolán kapitán Lenz z pražské kriminálky. Ten si za necelých patnáct let služby vydobyl značný respekt, a to nejen svým vyšetřovatelským instinktem, ale také díky sportovním výkonům na běžeckých tratích.

Šlo v případu koulaře, kterého nalezli v poloze da Vinciho Vitruviánského muže, o rituální vraždu? Lenz se musí během vyšetřování potýkat nejen s tajemným útočníkem, ale také vlastními tiky.

Jiří Homola působí na kladenské základní škole jako učitel němčiny a francouzštiny. Píše divadelní a rozhlasové hry, pro Bio Illusion adaptoval knihu Viktora Fischla Dvorní šašci. V roce 2009 spoluzaložil amatérský divadelní spolek Kladina.

Je nositelem Ceny Alfréda Radoka a Českého rozhlasu Vltava za text Noc moudrých mužů. Ve volném čase závodně běhá. Jeho detektivní román Ovál vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

