SOUTĚŽ: Pandořina skříňka. Vyhrajte průvodce po zásadních psychologických experimentech 20. století

V publikaci Pandořina skříňka se spisovatelka a psycholožka Lauren Slaterová zabývá desítkou vybraných psychologických experimentů. Převypravuje příběhy, které za nimi stojí, přibližuje, nakolik se pojí s osudy svých autorů i jejich „pokusných králíků“, některé se pokouší zopakovat. A v závěru se ptá, jaký mají výsledky jednotlivých pokusů význam pro současnost.

Volí si přitom experimenty, které podle ní „odvážně vyslovují ty nejsmělejší otázky“, jako například to, kým jsme, co z nás dělá lidi, co znamená být morální a svobodný i zda jsme skutečně strůjci svých životů.

„Naše životy se neskládají z dat, výpočtů a vývodů; jsou to příběhy — námi vstřebávané, opětovně skládané, nově přepisované. Nejlépe integrujeme to, co je vyprávěno jako příběh. A tak doufám, že některé z těchto experimentů, přeložené do vyprávění, budou čtenáři bližší a srozumitelnější,“ píše Slaterová v úvodu své knihy.

V rámci svých textů, které mají skoro až reportážní styl, kontaktuje účastníky studií i známé slavných vědců. Dějiny psychologie se tak stávají souborem napínavých příběhů, které zachycují, čeho všeho je člověk schopen.

Kniha Pandořina skříňka, která se podle překladatele Jana Koska pohybuje na pomezí esejistiky, vědy a beletrie, vychází v češtině už podruhé, poprvé to bylo v roce 2008. V angličtině se objevila na pultech knihkupectví už v roce 2004. Inspirovala mimo jiné také divadelní dramatizaci.

Který známý sociopsychologický experiment se v roce 2015 stal předlohou pro dokumentární drama režiséra Kyla Patricka Alvareze?

