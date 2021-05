SOUTĚŽ: Paní Curieová. Vyhrajte životopis oceňované vědkyně, poprvé v kompletním znění

V anketě magazínu BBC History byla vyhlášena nejvýznamnější ženou v dějinách světa. Letos je to právě 110 let, co získala svou druhou Nobelovu cenu – a dodnes je jediným člověkem, kterému se podobné pocty podařilo dosáhnout. I k tomuto výročí vydalo nakladatelství Maraton životopis Marie Curie-Skłodowské, psaný její dcerou. Vůbec poprvé se tak dostane ke čtenářům ve své necenzurované podobě. Zahrát si o něj můžete v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Varšava 13:13 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Paní Curieová | Zdroj: Nakladatelství Maraton

„Marie Curieová naplnila svůj život tolika skvělými činy a myšlenkami, že bych její osud nejraději vyprávěla jako legendu,“ píše v úvodu knihy Ève Curieová.

„Silná touha ji přiměla opustit vlast, Polsko. Odjíždí studovat do Paříže, kde prožívá léta chudoby a osamění. Tam potká muže stejně geniálního, jako je sama. Provdá se za něj. Prožívají vzácně šťastné manželství. Manželé Curieovi objevují po nejúpornější námaze zázračný prvek radium. Jejich objev přinesl nejen zrod nové vědy a nové filozofie – ale také lék proti jedné strašné lidské chorobě.“

Životopis není pouze popisem její vědecké dráhy, ale plastickým obrazem výjimečné ženy, jejích nadějí i zklamání, radostí i bolesti. Jeho nové české vydání doprovází doslov jaderné vědkyně Dany Drábové.

„Díky lidem jako Marie Curie-Sklodowská, s jejich neúnavnou snahou porozumět zákonům přírody, dnes žijeme v době pozoruhodného a chvílemi až omračujícího pokroku,“ píše Drábová.

„Pokrok je přijímán více méně jako samozřejmost, paradoxně je však stále intenzivněji doprovázen očekáváním, že nebudeme vystavováni v podstatě žádným nedobrovolným rizikům. (…) Už Marie Curie-Sklodowská říkala: ‚Ničeho na světě se není třeba bát, je jen třeba všemu porozumět.‘ Tak žila, to je její velký vzkaz pro nás.“

V českém překladu kniha vyšla i během minulého režimu. Oproti originálu v něm ovšem byly vypuštěny některé pasáže. Konkrétně z vydání z poloviny 60. let, ze kterého vychází nejnovější edice Paní Curieové, vypadlo dohromady 10 normostran.

„Tehdejším redaktorům nebo spíše jejich nadřízeným vadilo mnohé – např. pasáže o ruské utlačovatelské politice vůči Polákům, zmínky o náboženství nebo o setkávání a přátelství Curieové s monarchy a západními politiky či politické a filozofické názory Marie a Pierra Curieových,“ popisuje šéfredaktor nakladatelství Maraton Richard Štencl.

„Péči cenzorů ovšem neunikly ani poněkud subtilnější záležitosti, a tak se ke čtenáři nedostaly ani pasáže o francouzském vlastenectví Marie Curieové za první světové války, občasná mírně kritická vyjádření autorky na adresu Slovanů či odstavce pojednávající o zájmu Pierra Curieho o spiritismus.“

Jak dodává, ještě hůře pak dopadlo poslední české vydání z roku 1971, kde podle něj „normalizační činovníci identifikovali závadný obsah v rozsahu víc než dvojnásobném“.

Ève Curieová byla francouzsko-americká spisovatelka, novinářka a klavíristka. Po smrti své matky vydala její biografii Madame Curie, za níž roku 1937 získala americkou National Book Award. Po obsazení Francie odešla do exilu ve Velké Británii, kde pracovala jako válečná korespondentka. Reportáže z fronty následně souborně vydala.

Po válce se vrátila do Francie, kde se angažovala v oblasti ženských práv. Později působila jako poradkyně prvního generálního tajemníka NATO Hastingse Lionela Ismaye a spolupracovala s organizací UNICEF. Zemřela v roce 2007 ve věku 102 let.

