SOUTĚŽ: Papež František vlastními slovy. Vyhrajte vzpomínkovou knihu

„Neměli bychom zapomenout na to nejdůležitější poučení: Můžeme si znovu přečíst příběh našeho života, abychom jej uložili do paměti a mohli něco předat tomu, kdo nám naslouchá. Avšak abychom se všichni naučili žít, musíme se naučit milovat,“ tvrdil papež František.

Knihu s názvem Život uspořádal na základě jejich společných rozhovorů vatikánský zpravodaj televize Mediaset Fabio Marchese Ragona. Vůbec poprvé tak tento papež dostal příležitost odvyprávět příběh svého života, a to prostřednictvím událostí, které za posledních 80 let poznamenaly lidstvo.

Obálka knihy Papež František - Život | Zdroj: Nakladatelství Práh

Obálka knihy Papež František - Život | Zdroj: Nakladatelství Práh

„Kniha, kterou držíte v rukou, se zrodila právě se záměrem vyprávět dějiny prostřednictvím jednoho životního příběhu, nejdůležitější události 20. a prvních desetiletí 21. století hlasem zvláštního svědka, papeže Františka, který velmi ochotně přijal návrh projít vlastní život prostřednictvím dějů, které poznamenaly lidstvo,“ popisuje Ragona v předmluvě knihy.

Papež František se čtenářům svěřuje s původem svých myšlenek, které mnozí považovali za odvážné a pro jeho pontifikát charakteristické – od jednoznačných postojů proti chudobě a ničení životního prostředí až k přímému apelu na světové lídry, aby vytyčili jiný směr své politiky ohledně témat, jako je dialog mezi národy, závody ve zbrojení či boj proti nerovnostem.

Papežův hlas a jeho velmi osobní vzpomínky se prolínají s promluvou vypravěče, který v každé kapitole rekonstruuje historický scénář, do něhož jsou vzpomínky vloženy.

„Zamysleme se například nad válkami, které sužovaly a dál sužují svět. Přemýšlejme o genocidách, perzekucích, nenávisti mezi bratry a sestrami různých náboženství. Kolik je v nich bolesti!“ vyzývá v knize papež František.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Jakmile dosáhneme určitého věku, i pro nás samotné je důležité vrátit se ke vzpomínkám a zaznamenat je, abychom si uvědomili to špatné a toxické, co jsme prožili, včetně hříchů, jichž jsme se dopustili. Ale také abychom si připomněli vše, co dobrého nám Bůh seslal. Je to sebezpytující cvičení, které bychom měli dělat úplně všichni, dříve než bude příliš pozdě.“

Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Argentině jako syn italských přistěhovalců. V roce 1969 byl vysvěcen na kněze Tovaryšstva Ježíšova, v roce 1992 jmenován pomocným biskupem a o šest let později arcibiskupem v Buenos Aires.

Kardinálem se stal v roce 2001 a papežem byl zvolen v březnu 2013. Jako 266. pontifex katolické církve si zvolil jméno František. Zemřel po vážné nemoci na Velikonoční pondělí roku 2025 ve věku 88 let.

Chcete se zapojit do soutěže o 5 vzpomínkových knih Papež František - Život? Napište nám do pátku 30. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: