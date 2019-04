SOUTĚŽ: Teorie podivnosti. Vyhrajte podepsaný román Pavly Horákové oceněný Magnesií Literou

Intelektuálka Ada Sabová coby sarkastická vypravěčka provádí čtenáře zdánlivě všední skutečností. Její vtipné poznámky a výklad reality ale brzy odhalí podivné souvislosti našeho světa. Mnohovrstevnatý román Teorie podivnosti byl oceněn Magnesií Literou za prózu. O knihu Pavly Horákové hrajeme tento týden v pravidelné knižní soutěži. Knižní soutěž Praha 10:30 22. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je tam několik dějových a myšlenkových linií, které se proplétají – a nakonec snad i spletou dohromady. Každý si tam může najít, co chce. Kdo to chce číst jako milostný román, může. Kdo jako soft detektivku, taky může. S pánem bohem i jako sci-fi – i když se u toho trošku kroutím,“ představuje Horáková pro server iROZHLAS.cz svou knihu.

Kniha Teorie podivnosti od Pavly Horákové | Zdroj: Argo

„Dá se to číst i jako duchovní kniha, jak jsem se teď dočetla v jedné recenzi. Pak je tam také linie úvah. Dá se to číst i jako satira na současnou společnost. Ještě je tam prvek humoru, který taky nemusí každému konvenovat, ale kdo chce, tak si ho tam najde.“

Kniha získala cenu Magnesia Litera v kategorii prózy. „Příběh dovedně spletený z řady dějových linií a pestrých motivů buduje ve výsledku komplexní románový svět, jehož podstatou jsou rozpory a hledání,“ hodnotí román na webových stránkách porota Litery.

„Odkrývá znepokojivé otázky, které obvykle vytěsňujeme jako fantaskní a přehnané, byť se k nim lidstvo odedávna snaží nalézt klíč. Vyslovuje základní pravdy tak, aby z nich nezůstaly fráze, ale čtenář nahlédl do hlubiny souvislostí; interpretaci hrdinčina přístupu však ponechává na čtenáři.“

Pavla Horáková je spisovatelka, publicistka a překladatelka. Kromě trilogie detektivních příběhů pro mládež o partě kamarádů, kteří si říkají Hrobaříci, se podílela na sbírce současného veršovaného dětského folkloru Kecy v kleci. Spolupracovala také na románu Johana.

Pro Český rozhlas Vltava připravovala mimo jiné cyklus Polní pošta věnovaný českým vojákům v první světové válce, z něhož posléze vznikla kniha Přišel befel od císaře pána . Na ni volně navazuje loňská výpravná publikace Zum Befehl, pane lajtnant. Teorie podivnosti je její první samostatně psaný román.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 podepsaných knih Teorie podivnosti, napište nám až do tohoto pátku 26. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Hlavní hrdinka Teorie podivnosti sdílí křestní jméno s významnou anglickou matematičkou a programátorkou. Jak se jmenovala celým jménem?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.