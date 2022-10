SOUTĚŽ: Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi. Vyhrajte komiksovou úvahu o zločinu a trestu

Dá se vůbec přemýšlet o trestu smrti, když před vámi stojí jeden z nejstrašnějších katů v dějinách? Na toto téma přemítají autoři nové francouzské komiksové knihy, která zavádí čtenáře na samotný okraj pekla jménem šoa. O Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Jeruzalém 14:15 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komiks zavádí čtenáře na okraj pekla jménem šoa | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„V blízkosti Tel Avivu sedí v malé vězeňské cele bez oken vychrtlý, téměř holohlavý muž. Před očima těžce ozbrojených stráží popisuje stránku za stránkou. Je to doznání hromadného vraha šesti milionů Židů,“ popisuje archivní rozhlasový dokument z 22. března 1961.

„Eichmann se bude muset zodpovídat ze čtyř zločinů vůči židovskému národu: z vražd páchaných v koncentračních táborech při hromadných popravách a v následku nucených prací, ze založení ghett, z deportací, z nucených sterilizací,“ vypočítává obvinění ministerský předseda státu Izrael David Ben Gurion.

„Dále z osmi zločinů proti lidskosti: z těch páchaných na židovském obyvatelstvu v okupovaných zemích, z perzekuce židů z nacionálních, rasových, politických a náboženských důvodů, z jejich masové likvidace a také deportací civilních osob v Polsku a na Slovensku, z deportací cikánského etnika a také z vraždy dětí z vesnice Lidice,“ dodává v knize Ben Gurion. „Dále z členství ve třech zločineckých organizacích, totiž v SS, SD a v gestapu.“

O zhruba dva týdny později začíná v Jeruzalémě s Adolfem Eichmannem soudní proces. Referovat o něm má francouzská novinářka, kterou doprovází izraelský kolega. K nim se přidává Hannah Arendtová, třetí hlas komentující tuto významnou historickou událost.

Jak se ale dá potrestat někdo, kdo spáchal nevýslovné zločiny? Je trest smrti přiměřený? Napraví něco? A má vůbec smysl tváří v tvář šesti milionům mrtvých a masovému vyhlazování?

Mladý izraelský stát v roce 1954 odvážně zrušil hrdelní trest za zločiny spadající pod trestní zákoník. Při tomto rozhodnutí se opíral o judaismus, což je abolicionistické náboženství už z podstaty. Avšak existuje i u trestu smrti nějaká výjimka?

Komiksový román Peklo je prázdné, ďáblové jsou mezi námi nakreslil Malo Kerfriden podle scénáře Marie Bardiaux-Vaïente. V českém překladu Richarda Podaného ho vydalo nakladatelství Argo.

Jak se jmenuje bývalý agent izraelské rozvědky Mosad, který jako speciální host podcastu Vinohradská 12 odvyprávěl příběh únosu Adolfa Eichmanna do Izraele?

