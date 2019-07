SOUTĚŽ: Oko budoucnosti. Vyhrajte podepsanou komiksovou knihu o legendárním Pérákovi

Říká se mu první český superhrdina. Legendární fantom Pérák teď ožívá v nové komiksové knize Oko budoucnosti. Jejími autory jsou scenárista a novinář Petr Macek a kreslíř Petr Kopl. O podepsanou knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 10:42 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z komiksové knihy Pérák: Oko budoucnosti | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejslavnější česká mytická bytost dvacátého století. Tak se v etnologických kruzích přezdívá legendárnímu fantomovi, který za druhé světové války skákal po střechách okupované Prahy. Brzy si o něm povídali lidé v práci, ve škole nebo ve frontách v obchodech.

Kniha Pérák: Oko budoucnosti | Zdroj: Nakladatelství Crew

Pérák už prošel rukama řádky autorů. Byl předmětem třeba známého animovaného filmu Jiřího Trnky a Jiřího Brdečky. Teď ožívá v nové komiksové knize Pérák: Oko budoucnosti. Její autoři, scenárista Petr Macek a kreslíř Petr Kopl, se už společně podíleli na sérii o superhrdinovi Zázrakovi.

„Pérák tady byl vždycky. Vždycky jsme o něm tak trochu věděli, vždycky se o něm nějakým způsobem básnilo. Komiks byl na spadnutí. Už dlouho se o něm přemýšlelo. Ondřej Neff dokonce udělal jednoho Péráka, ale ta zpracování byla vždycky trochu ironizující. Chtěli jsme udělat českého Batmana, který by budil trochu respekt,“ prozradil ve vysílání Českého rozhlasu Plus kreslíř Petr Kopl.

„Určity ty boty, ta vychytávka na nohách je nejdůležitější. A musí to být i ten sveřepý výraz, abych zvýraznil takovou tu tajemnost a temnost, protože se to odehrává v nejtemnějších časech české historie.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Kniha Oko budoucnosti obsahuje sebrané a rozšířené vydání komiksů, jak původně vyšly v časopisu ABC. Doplňuje ji také část s bonusy, které například vysvětlují Pérákův původ nebo způsob, jak vzniká jeho kresba.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 podepsaných komiksových knih Pérák: Oko budoucnosti, napište nám až do tohoto pátku 26. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se nazýval německý okultní a lidový spolek lidí, který byl ve své době spojován s nacistickou stranou a své jméno dostal podle mýtické severské země?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.