SOUTĚŽ: Pěstujeme ve městě. Vyhrajte knižního rádce o zahradničení v bytě nebo na komunitní zahradě

Jak založit zahradu? Jak osázet vyvýšený záhon nebo truhlík, který se vejde i na parapet? Přesně to radí příručka iniciativy Kokoza, která chce přispět k ozelenění města pomocí komunitních zahrad, balkonů, parapetů i sousedských záhonů. Větším cílem je pak najít cestu k větší potravinové soběstačnosti přes komunitou podporované zemědělství.

Záhonky i zahrady mohou vzkvétat i ve městě. Stačí jen vědět, jak na to. Tvrdí to členové obecně prospěšné společnosti Kokoza, tvůrci nového knižního rádce Pěstujeme ve městě. Podle nich je jedno, jestli zeleň roste na veřejném prostranství, ve vnitroblocích, u školy nebo třeba na střeše. Důležité je, že vůbec vyroste.

Publikace je věnovaná současným i budoucím komunitním zahradníkům, městským pěstitelům a těm, kteří si podle autorů uvědomují, že bioodpad je poklad a že zelená města jsou příjemnější pro život.

Kniha provádí procesem vytváření zelených a jedlých míst ve městech. Od historie komunitních zahrad, která ve světě začíná v 18. století, přes hledání vhodného prostoru a rady pro zakládání kompostu i správné vysévání až po legislativní zádrhele.

„Vlastní zelenina, ovoce a bylinky, které nejen lépe chutnají, ale k pěstování často přilákají i děti. Lepší vztahy se sousedy. Zahrada, na které mohou trávit čas,“ zmiňují členové iniciativy důvody, proč komunitní zahrady a záhonky vznikají.

„V neposlední řadě i místo, kam lidé odhodí svoje slupky z kuchyně a promění je v hnojivo. A nakonec i odpočinek od sedavé práce, a dalo by se říct, doslova zahradní terapie.“

