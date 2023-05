SOUTĚŽ: Na hraně autobiografie a autorské provokace. Vyhrajte nový román Petry Hůlové

Hlavní hrdinka nové knihy Petry Hůlové je padesátiletá spisovatelka, která je v lecčem podobná své stvořitelce. Píše, má komplikovaný milostný život – i ještě komplikovanější romantickou minulost – a zároveň se snaží držet krok s vrtochy svých náctiletých dětí. Je to ale také žena, která navzdory svým veřejným názorům víc než cokoli touží po lásce, sexu a respektujících dětech. Nakolik se v příběhu Nejvyšší karty zračí autobiografie? KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 18:00 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ve světě spisovatelky Sylvie Novak ženy svádějí nelítostný boj o kořist v podobě mužů a nejvyšší kartou v této hře se nestává intelekt ani úspěch, nýbrž krása a mládí,“ napsal ve své recenzi pro Český rozhlas Vltava literární kritik Petr Nagy. „Literatura je tu pak spíše na ozdobu – také v tomto ohledu je přítomný román dílem nepříjemně realistickým až mírně cynickým.“

OHLASY NA KNIHU „Skvěle mířený výstřel do vlastních řad. Drsná, zraňující a především vůči sobě nelítostná zpověď hrdinky – stárnoucí intelektuálky, matky dvou dětí, milenky mnoha mužů. Je vyslovená jedním dechem. A tak se taky čte.“ — Alena Machoninová, rusistka

„Může si žena po dvaceti letech uvědomit, že se stala obětí Me Too? Anebo se člověk musel narodit do příslušné Me Too generace? Mimořádný román o kulturních válkách v naší každodennosti.“ — Tereza Matějčková, filosofka

„Minulost nepřepíšeme, zato ona neustále neodbytně přepisuje nás. Petra Hůlová napsala knihu rozčarování a smíření vášnivého feminismu, který doběhl čas fyziologie těla.“ — Petr Fischer, kritik a publicista

Sylvie Novak svádí souboj sama se sebou. Ve vzpomínkách se často vrací k dávnému vztahu s výrazně starším spisovatelem. A pak je tu přítomnost: harcování se po besedách s novou knihou feministických esejů, viditelné stárnutí a s ním přicházející syndrom „ženské neviditelnosti“, proti kterému Sylvie bojuje po svém.

„Cítila jsem potřebu bilancovat a pracovat s životní zkušeností, kterou jsem chtěla využít k vytvoření příběhu,“ říká Hůlová v rozhovoru pro vltavskou Vizitku.

„V principu jde o prozkoumávání vnitřního společenského prostoru. Nejvyšší karta je zpověď stárnoucí spisovatelky, ale také reflexí neuralgických bodů naší společnosti, mezi které počítám emancipaci, výchovu dětí, stárnutí anebo pohled na devadesátá léta,“ poznamenává s tím, že se v knize nad těmito tématy spíše zamýšlí a rozkrývá jejich bohatost, než aby „docházela k nějakému finálnímu soudu“.

„Zajímá mě Sylviin životní terén versus to, co reflektuje. Sylvie hlásá obvyklou agendu o skleněných stropech v zaměstnání, mluví o předsudcích ve školách a platových podmínkách, zatímco v životě řeší hlavně své stárnutí a to, že přestává partnersky zajímat muže,“ dodává Hůlová. „Je sice úspěšná a slavná, ale to jí v tomto směru nijak nepomáhá.“

Petra Hůlová patří k nejpřekládanějším a žánrově nejvšestrannějším českým spisovatelům. Její tvorba sahá od psychologických sond do mezilidských vztahů (jako v případě Zlodějky mýho táty a Macochy), přes dobrodružné příběhy (Stanice Tajga, Paměť mojí babičce), alternativní českou historii (Strážci občanského dobra) až po dystopii (Stručné dějiny Hnutí). Je držitelkou řady literárních cen, mimo jiné i Magnesie Litery, Ceny Jiřího Ortena nebo Ceny Josefa Škvoreckého.

Její nejnovější román Nejvyšší karta vydává stejně jako předcházející Liščí oči, autorčinu první knihu pro mládež, nakladatelství Argo.

Hlavní hrdinka knihy je 52letá spisovatelka Sylvie, která je v lecčems podobná své stvořitelce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

