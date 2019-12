SOUTĚŽ: Pivní království Belgie. Vyhrajte novou podepsanou knihu bývalého rozhlasového zpravodaje

Jednou z věcí, které má Česká republika a Belgie společné, je hrdost na své pivo. Obě země ho považují za národní nápoj a chlubí se jím navenek. V Belgii je ale jeho nabídka mnohem pestřejší, jak ukazuje ve sbírce zápisků z cest po tomto pivním království bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Filip Nerad. O jeho podepsanou knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Brusel 12:47 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Pivní království Belgie od Filipa Nerada | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Belgii se vaří téměř dva tisíce různých piv, což z ní dělá jednu z pivně nejrozmanitějších a nejzajímavějších zemí světa. Trapistické pivo, lambic, gueuze, kriek, dubbel nebo tripel jsou jen některé z typických místních pivních stylů.

„Belgie je unikátní třeba tím, že tam jsou regionální pivní styly. To je něco, co u nás neznáme. U nás to všechno převálcoval vyhlášený plzeňský ležák. Každý pivovar, ať už jste v Praze nebo na Slovácku, většinou vaří světlý ležák, tmavé pivo a podobně. To v Belgii není,“ vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu autor nové knihy Pivní království Belgie, kdysi rozhlasový zpravodaj v Beneluxu, nyní zahraniční analytik Filip Nerad.

„Brusel a jeho okolí je region vyhlášený spontánně kvašenými kyselými pivy. Kousek pod ním v Hanegavsku, to je zase region pivního stylu, kterému se říká saison. Což je takové svrchně kvašené pivo při vysokých teplotách, které má velký říz. Je to velmi dobře pitelné pivo obzvlášť v létě. Ve Flandrech je zase typické červené nebo tmavé flanderské, což je takové nakyslé tmavé pivo.“

Jeho cesty po pivní mapě Belgie zavedou čtenáře na více i méně známá místa. Dozví se přitom například to, co spojuje trapistický klášter Orval s Českem, jak souvisí bruselská kanalizace s unikátními spontánně kvašenými pivy nebo kde leží belgický Žatec. To vše doplňuje slovníček základních pojmů a řada fotografií.

Celý rozhovor s Filipem Neradem nejen o belgickém pivu si můžete pustit níže.