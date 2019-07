SOUTĚŽ: Planetarium. Vyhrajte bohatě ilustrovaného průvodce po vesmíru

Daleko za hranice Země, skrze Mléčnou dráhu a dál směrem k nejvzdálenějším galaxiím. Takovou procházku slibuje nová obrázková kniha Planetárium. Napsal ji astronom Raman Prinja, autorem ilustrací je Chris Wormell. Společně svým čtenářům nabízejí prohlídku exponátů, které by se nevešly do žádného muzea a kvůli kterým nemusí opouštět svůj domov. O knihu si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Vesmír 11:13 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy Planetárium | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vznikají černé díry? Co jsou to exoplanety? A co to znamená, když zemře hvězda? To všechno svým čtenářům prozradí nová obrázková kniha Planetarium.

Obrázková kniha Planetárium | Zdroj: Albatros

V populárně naučné edici Račte vstoupit do muzea vychází už v pořadí už jako pátá. Předcházelo ji Animalium, které prozkoumávalo říši zvířat, Botanicum, které se zabývalo rostlinami, Dinasaurium, které pojednávalo o dinosaurech, a doplňková menší kniha o evoluci s názvem Příběh života.

„Je to kniha pro všechny čtenáře. Je sice zamýšlena pro menší děti od šesti do osmi let, ale myslíme si, že k tomu potřebují dospělý doprovod, protože tam jsou často dost odborné věci, které je lepší, když vysvětlí rodič,“ popisují ve vysílání Českého rozhlasu Plus Kateřina Stupková a Petra Miketová, které knižní edice překládají do češtiny.

Planetárium je podle nich knížka, která se svými rozměry nevejde do typické knihovny ani poličky. A děti si nejvíce užijí její vizuální stránku.

„Ilustrace jsou nejsilnější stránkou publikace. Jsou opravdu povedené a umím si je představit i jako plakáty. Což se mimochodem i stalo,“ říká Stupková s odkazem na to, že se ilustrace z edice Račte vstoupit do muzea prodávají také jako samostatné obrazy. „Je to takové umělecké dílo,“ přidává Miketová.

Jak se jmenuje edice, v rámci které vyšly knihy Planetárium či Botanicum?

