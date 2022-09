SOUTĚŽ: Stavěl pyramidy v Lublani i minojské býky v Praze. Vyhrajte komiksový příběh Josipa Plečnika

Jože Plečnik vlastními slovy. Tak by dala v krátkosti představit komiksová kniha Blaže Vurnika a ilustrátora Zurana Smiljaniče. Lublaňský rodák v ní vzpomíná na svá velká díla a na lidi i místa, jež poznal na své dlouhé životní cestě mezi Lublaní, Vídní a Prahou. O komiksového Plečnika, který vyšel v českém překladu ke 150. výročí narození slovinského architekta, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Lublaň / Praha 15:08 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte komiks Plečnik o slovinském architektovi | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Tvarem připomíná Noemovu archu. V netypické věži, pojaté jako silná stěna, jsou zasazené velké hodiny. Fasáda s vystupujícími bílými žulovými kameny připomíná honosný hermelínový plášť, na střeše je symbolické královské jablko.

Slova, kterými reportér Vít Pohanka popsal kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, podle něj jednu z nejoriginálnějších a nejkrásnějších staveb, co česká metropole má.

Stop Josipa (také zvaného Jože) Plečnika je v tuzemské architektuře ovšem více. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk ho pověřil úpravami Pražského hradu, který se díky němu stal důstojným a moderním sídlem hlavy státu. Svůj výrazný rukopis ale lublaňský rodák zanechal i na prezidentské rezidenci v Lánech.

„Plečnik byl trochu podivín. Samotář, člověk, který byl uzavřený ve svém světě. Nikdy se nehájil, nevystupoval veřejně na podporu svých projektů. Nicméně měl velkou autoritu jak u prezidenta Masaryka, tak u dalších významných českých umělců, ti ho podporovali. Ale podpora postupně slábla,“ popsal historik architektury Zdeněk Lukeš pro Českou televizi.

Černobílý komiks vtipně přibližuje život a dílo slovinského architekta Joži Plečnika | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

V komiksovém životopisu, který v českém překladu Petra Mainuše vydalo nakladatelství Grada, Plečnik o svém životě vypráví sám. Ohlíží se přitom na to, kdo byl a kdy tvořil, a občas i zapřemýšlí o možných alternativách ke svým rozhodnutím.

PLEČNIK NA HRADĚ U příležitosti životního výročí Jože Plečnika jsou až do 31. října jeho unikátní modely a osobní kresby k vidění v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě.

Sledujeme ho na jeho dlouhé životní cestě mezi Lublaní, Vídní a Prahou, mezi pyramidami, minojskými býky a sloupy, které obdivoval tak vehementně, že je stavěl, i když nic nenesly.

„Autor knihy, Blaž Vurnik, si zde sám klade otázku, zda by Plečnik mohl dojít až k takové slávě, pokud by ve slovanské Lublani nebyla taková prázdnota architektů, nebo jak by to s ním bylo, pokud by neznal svého dobrého přítele Jana Kotěru, který mu domluvil práci na Pražském hradě,“ komentoval příběh Mainuš pro Českou televizi.

Plečnik se teď těší zájmu i v knižní podobě. Ve Slovinsku vyšel už v druhém nákladu, po českém překladu vznikl i německý. Rakousko je totiž třetí zemí, pro kterou pracoval nejvíc.

