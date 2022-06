SOUTĚŽ: Od erotických fresek v Pompejích po moderní nevěstince. Vyhrajte Podivuhodnou historii sexu

Samotný sexuální akt se od chvíle, kdy lidé přišli takříkajíc na to, kam se co strká, příliš nezměnil – na rozdíl od společenských scénářů, které diktují, jak je sex kulturně vnímán a prováděn. Jak se postoje měnily v průběhu staletí a jak do toho zasahovala témata antikoncepce či prostituce, zachycuje ve své knize britská autorka Kate Listerová. O Podivuhodnou historii sexu si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Ložnice 13:21 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden v knižní soutěži hrajeme o knihu Podivuhodná historie sexu | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Veškerý život na této planetě sdílí touhu se rozmnožovat, avšak lidský druh vyniká nekonečně složitými a rozmanitými způsoby, jimiž se snaží uspokojit své sexuální touhy,“ píše Listerová v úvodu knihy. „Lidé jsou také jediní živočichové, kteří ony touhy stigmatizují, trestají a ostouzejí.“

Přestože všechna zvířata mají pářící rituály, podotýká autorka, žádnou včelí královnu, která se v jednom zátahu spáří až se čtyřiceti partnery, ještě nikdy trubec neoznačil za děvku, a stejnak tak ani samci paviánů, vesele se pářící, jak je den dlouhý, se nemusejí obávat, že je někdo pošle do převýchovného tábora pro gaye.

OHLASY NA KNIHU „Zapněte si kalhoty a připoutejte se, přichází Kate Listerová. Její Podivuhodná historie sexu je divoká jízda, o to příjemnější, oč neuctivější je její přístup. Až ji omrzí akademická dráha, klidně by se mohla věnovat stand-upu. Nikdy jsem nezažil tolik legrace z poučení.“ – The Times

„Ale vina, kterou my lidé cítíme kvůli svým sexuálním touhám, může být ohromující, a ti, kdo poruší ‚pravidla‘, se často dočkají tvrdých trestů,“ dodává.

Stručně řečeno: sex lidi rozděluje, ačkoli jde o jednu ze zkušeností, která je nám všem společná. Podle Listerové je za tím skutečnost, že se akt samotný stal otázkou morálky a během minulosti vznikly složité sociální struktury, které mají lidská nutkání potlačovat.

„Abych to dostali pod kontrolu, vymysleli jsme si kategorie: homosexuální, heterosexuální, monogamní, panenský, promiskuitní atd. Jenže sexualita odmítá úhledně zapadnout do škalutek vytvořených lidmi; přetéká z nich a v tu chvíli začínají potíže,“ tvrdí spisovatelka.

S osobitým humorem se v knize ujímá historie penisu a vulvy, testů panenství, tématu afrodiziak a anafrodiziak, dějin prostituce, antikoncepce, proměn společenského vnímání masturbace nebo třeba i jízdy na kole. Razí si přitom cestu od erotických fresek v Pompejích a středověkých zkoušek impotence až po moderní nevěstince se sexuálními roboty, přičemž vyvrací stereotypy a poskytuje cenný rámec aktuálním otázkám včetně genderu a sexuálního násilí.

Text doplňují dobové ilustrace – často překvapivé, vtipné a někdy až hrůzu nahánějící. Například výjev na výrazně žluté obálce je ve skutečnosti vaginální vyšetření ve vertikální pozici z francouzské porodnické příručky z roku 1822.

Ukázka z knihy Podivuhodná historie sexu | Foto: Barbora Maršíček | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Využívá solidní historické podklady, čerpá ze soudních záznamů, z lékařských textů i z krásné literatury. Některé části jsou poněkud děsivé, jako přístupy k ženské sexualitě, některé vyloženě zábavné, zejména kapitola o sexu a jízdních kolech, a všechny rozhodně dávají podnět k přemýšlení,“ hodnotí autorčino zapálení i široký přehled v tématu překladatelka Petra Diestlerová.

„Kniha ukazuje, že většina stigmat a tabu, která se týkají sexuality, je daná společností a dobou a není na nich nic věčného, přirozeného či biologicky daného.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Kate Listerová přednáší na Trinity University v Leedsu a ve svých článcích popularizuje dějiny sexu. Pod heslem „buďte zvědaví a nesuďte“ spustila v roce 2015 projekt Whores of Yore, který dává hlas zavrženým a prostor pro nepředpojatou diskusi o sexuální tematice. Z materiálu, který zde shromáždila, čerpá právě i Podivuhodná historie sexu.

Mezinárodně úspěšná kniha vyšla kromě angličtiny například estonsky, italsky, polsky nebo rusky. V českém překladu ji vydalo nakladatelství Paseka.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Podivuhodná historie sexu, napište nám až do tohoto pátku 17. června do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Šmírbuch jazyka českého tvoří nejúplnější sbírku argotu a slangu v dějinách české lexikografie. Kdo je jeho autorem?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.