SOUTĚŽ: Pohyby ledu. Vyhrajte nový český román s podtitulem Glaciologie pro manipuláty

Po lávce přes Vltavu běží 30letý novinář, aby stihl slavnostní otevření nového skleníku v botanické zahradě. Tam se mezi hosty zatím proplétá tajemná dívka v černém. Za chvíli se potkají a začne příběh o pravdách a lžích, o snech a skutečnostech, o manipulaci a svobodné vůli, o pomstách a odpuštění. Tento týden si můžete v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz zahrát o román českého spisovatele, který vystupuje pod pseudonymem A. Gravesteen. Knižní soutěž Praha / Nuuk (Grónsko) 11:00 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Pohyby ledu od A. Gravesteena | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Česká literární scéna má pravděpodobně novou senzaci,“ napsala o Pohybech ledu Anna Stejskalová pro Týdeník Rozhlas.

OHLASY NA KNIHU POHYBY LEDU Jeden z nejpozoruhodnějších českých románů posledních let. Téma je relevantní, aktuální a má schopnost rezonovat i mimo sféru specialistů na současnou českou literaturu. (Petr A. Bílek)

Román potěší především ty, kdo se nebojí přestoupit hranice běžné detektivky. Čte se jedním dechem. Na konci se čtenář neubrání pocitu, že spolu s vypravěčem absolvoval doslova životní cestu, a kniha, kterou dočetl, je úplně jiná než ta, kterou začal číst. (Anna Cima)

Česká literární scéna má pravděpodobně novou senzaci. A. Gravensteenovi se podařilo napsat nesmírně originální a čtivý text. (Anna Stejskalová, Týdeník Rozhlas)

Román Pohyby ledu je jednou z nejpozoruhodnějších novinek české prózy letošního jara. (Zdenko Pavelka, Český rozhlas Vltava)

„Příběh novináře Rosliho, který se zaplete do zapeklitého případu spojeného se zpronevěrou i vědeckou výpravou do Grónska, funguje jako chameleon. Neustále čtenáře upozorňuje na proměnlivou a mnohovrstevnatou povahu reality, která mění zabarvení stejně jako Grónský ledový štít.“

Román ukazuje, že důležitější je to, co na první pohled není vidět a co se tají pod hladinou. Obsahuje proto mimo jiné části Glaciologie pro začátečníky, pro mírně pokročilé a příliš pokročilé. „Tato metafora vyjadřuje míru informací, kterou čtenář disponuje. Ovšem paradoxně je tím zmatenější, čím víc je mu předkládáno,“ dodává Stejskalová.

A. Gravensteen je pseudonym mladého českého autora, který se inspiroval cedulkou na dveřích. „Pan domácí, který ji měl vyměnit za mojí, byl laxní, tak tam zůstala asi rok. Zvykl jsem si na to. A i když jsem měl třeba návštěvu, tak jsem říkal, že se takhle teď jmenuju,“ přiznal spisovatel v pořadu Liberatura na Radiu Wave.

„Když jsem zjistil, že bych asi chtěl použít pseudonym, tak jsem si to půjčil. Dodneška nevím, co to znamená. Jestli to byl muž, nebo žena. Jak se to vyslovuje.“

A proč se vlastně autor uchýlil k pseudonymu? Může za to kniha Jak se stát kultovním spisovatelem, kterou si kdysi koupil ve slevě. Podle ní přinesou člověku literární slávu údajně tři kroky.

„Něco napište. Ideálně něco, čemu nebude nikdo moc rozumět. To myslím, že se celkem povedlo. Druhý bod byl: vydejte to v obskurním nakladatelství – to už se úplně nepovedlo, protože Paseka není obskurní. Třetí bod byl: umřete. Alternativní varianta byla: hrajte to na tajemství. Tak to hraju na tajemství,“ vysvětluje spisovatel.

