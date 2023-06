SOUTĚŽ: Pokrok nezastavíš, čéče! Vyhrajte pokračování oceňované knižní výpravy dědy a vnuka

Hrdinové knihy To je metro, čéče vyrážejí na další dobrodružství. V pokračování s názvem Pokrok nezastavíš, čéče navštíví blešák s elektronikou, les i hlubiny internetu. Všechno začne tím, že malý Kája i jeho děda dostanou k Vánocům mobilní telefony. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 17:15 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden si můžete v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz zahrát o ilustrovanou knihu Pokrok nezastavíš, čéče | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Před čtyřmi lety děda zvaný Krtek odhalil svému vnukovi tajemný podzemní svět. Jeho i čtenáře přitom zavedl do míst, kam běžný cestující pražského metra nemá přístup. Jejich nová společná dobrodružství teď započnou s příchodem malé černé krabičky, která skrývá celý širý svět.

Kája ale nejdřív musí dědu naučit, jak se ta placatá věcička používá a co všechno vlastně umí. A děda, jako znalec starých technologií, mu na oplátku představí historii počítačů a lidské komunikace.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Hravá, ale fakty nabitá publikace naučí nejmenší čtenáře, jak funguje náš moderní svět. A ukáže jim, proč stojí za to zvednout oči od displejů a vyrazit ven. Klidně i s mobilem v kapse.

Za příběhem i tentokrát stojí spisovatelka Milada Rezková. Ilustrátorům Janu Šrámkovi a Veronice Vlkové vynesla práce na To je metro, čéče výhru v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2020 a ocenění na přehlídce v italské Boloni.

Knihu Pokrok nezastavíš, čéče vydalo nakladatelství Paseka.

Ukázka z knihy Pokrok nezastavíš, čéče | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Pokrok nezastavíš, čéče, napište nám až do tohoto pátku 23. června do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém evropském městě vyjelo první metro?

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.