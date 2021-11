SOUTĚŽ: ‚Dláždily historii a stavěly pomníky na její cestě.‘ Vyhrajte publikaci o politických procesech

Kramář, Rašín, Horáková, ale i Slánský, Hilsner nebo K. H. Frank. Vinní i bez viny. Komunisté, demokraté, židé i nacisté, kteří stanuli před soudem kvůli svému politickému přesvědčení, rase, funkci či z osobních důvodů. Některé rozsudek poslal za mříže, jiné pod šibenici. Nejslavnější politické procesy našich dějin mapuje publikace historika Jaromíra Slušného. Zahrát si o ni můžete tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Soudní síň 14:41 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milada Horáková během procesu | Zdroj: Národní muzeum

„Ať je to v Rusku, Polsku, Bulharsku nebo v Československu, všichni se stejně přiznávají k zločinům, které nespáchali, všichni stejně vyslovují pokání, všichni stejně odříkávají naučenou řeč a vše jim to stejně není nic platno. Rudolf Slánský už začal dělat známé automatické pohyby člověka, který je drcen balvanem,“ komentoval Ferdinand Peroutka v prosinci 1951 ve vysílání Svobodné Evropy Slánského zatčení.

Obálka knihy Procesy od Jaromíra Slušného | Zdroj: Nakladatelství XYZ

„Už sliboval, že nezatrpkne nad svým osudem, což znamená, že je k smrti poděšen. Už požádal, aby soudruzi byli tak laskaví a vyloučili ho ze strany, což znamená, že je ztracen. Balvan komunistického vyšetřování je těžší než jiné balvany a nikdo nepochybuje, že Rudolf Slánský se přizná ke všemu, co od něho bude žádáno.“

Původem slovenský historik a vysokoškolský pedagog Jaromír Slušný v předmluvě své knihy označuje politické procesy za akty, které spíše než spravedlnost hledají trest a odplatu. „Obžalovaného mají zostudit a pokořit, zpochybnit jeho činy, jeho život polepit nálepkami, popsat posměšnými nápisy a pomalovat hanlivými obrázky,“ říká.

Jeho publikace mapuje nejslavnější politické procesy, které se konaly na území Československa během obou totalitních režimů a v období poválečném.

„Z množství procesů, které máme k dispozici, jsme vybrali ty, jež se udály v časech nazvaných obdobím nesvobody, tj. v době protektorátní, poválečné a poúnorové,“ popisuje Slušný. „Každý z nich je v něčem zvláštní a osobitý, tedy jedinečný, každý může čtenáře plně oslovit nebo alespoň zaujmout,“ dodává s tím, že každý navíc odráží svou dobu a její právní a politické prostředky.

„Soudy někdy pečlivě zvažovaly všechny okolnosti projednávané kauzy, braly do úvahy polehčující i přitěžující okolnosti, vyslechly svědky, prohledaly texty předložených dokumentů. A podle toho rozhodovaly,“ vysvětluje historik.

„Jindy braly do úvahy jen ty okolnosti, které umožňovaly obžalované odsoudit k co největším trestům, a naopak zavíraly oči před vším, co mluvilo v jejich prospěch.“

Osobitými jsou podle něj v tomto ohledu procesy z dob tzv. protektorátu, ale stejně tak z období bezprostředně následujících po únoru 1948, kdy se změnily v pouhé frašky, sledované četným osazenstvem.

„Procesy dláždily ulice, po kterých kráčela historie, a když se nad tím zamyslíme, budovaly také pomníky, které kolem nich stojí,“ podotýká Jaromír Slušný.

Knihu Procesy vydalo nakladatelství XYZ. Čerpá z celé řady pramenů, které vytvářejí ucelené portréty sledovaných osobností, a rozkrývá tak často ne zcela známé pozadí historických událostí. Svým rozsahem a vhledem do dějin soudnictví na vlně populárně naučné literatury tudíž jde o ojedinělou publikaci.

