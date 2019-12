SOUTĚŽ: Poslední deník Květy Fialové. Vyhrajte netradiční vzpomínkovou knihu legendární herečky

Pro některé charismatická dáma se zvláštním tajemstvím v očích, pro jiné jízlivá glosátorka, pro další pokorná žena, se kterou se život nemazlil a ona přesto dokázala stárnout s noblesou. Co z toho je pravda? Jaká opravdu byla jedna z nejoblíbenějších českých hereček? Prozrazuje to sbírka deníkových záznamů a rozhovorů, které s Květou Fialovou vedl Josef Kubáník. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:23 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední deník Květy Fialové | Foto: Michal Žák | Zdroj: iROZHLAS.cz

Herec Josef Kubáník prožil v bezprostřední blízkosti Květy Fialové čas od září 2008 až do její smrti o devět let později. Poznal ji, jak říká, „velmi zblízka“ - stali se přáteli i zpovědníky.

„O tom, co nikomu neřekla, co nosila v sobě až do posledních dnů, ale nechtěla si to s sebou odnést na věčnost, bych rád vyprávěl,“ píše Kubáník v předmluvě knihy.

Náhodně se setkali, když ještě studoval gymnázium a toužil být hercem. Když po studiích nastoupil jako člen do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, stali se hereckými kolegy. „Narodilo se mezi námi silné přátelství, které pro mě bylo víc než všechny filozofické knihy světa a víc než veškeré herecký školy dohromady. Hodiny a hodiny jsme si povídali. Bez přestání,“ vypráví herec.

Fialová ho údajně ponoukala k tomu, aby si přečetl její deníky, které si vedla od 16 let. Při jejich společných setkáních si Kubáník začal nosit diktafon a ptát se na otázky.

„Nápad (s napsáním knihy) přišel až po odchodu paní Fialové. Od 16 let si psala deníky. Poslední léta jejího života už to kvůli těžké nemoci nezvládala a já jsem si řekl, že by možná stálo za to, dovyprávět její život až do konce. Deníky jsem začal psát za ní. Vůbec jsem neměl v plánu, že by z toho vznikla knížka,“ popsal Kubáník ve vysílání Radiožurnálu. Dodal, že impulz sestavit ze všech materiálů knihu pak přišel od dcery Květy Fialové.

Květa Fialová začala svou hereckou kariéru v divadle. Za život vystřídala jeviště v Opavě, Českých Budějovicích i třeba slovenské Martině. Dlouhé roky působila u Jana Wericha v pražském divadle ABC, ke konci života hostovala ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Mezi její nejznámější role patří Tornádo Lou ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Proslavila se ale také účinkováním v seriálu Hříšní lidé města pražského nebo ve snímku Adéla ještě nevečeřela. Zemřela na konci září 2017 ve věku 88 let.

