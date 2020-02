SOUTĚŽ: Poslední palác. Vyhrajte románovou kroniku Petschkovy vily, kterou napsal bývalý velvyslanec USA

Sto let bojů za demokracii v Evropě a Spojených státech amerických pohledem jedné z nejkrásnějších budov v Praze, Petschkově vile, a pěti osobností, které měly tu možnost nazývat ji během let domovem. Tak představuje svou knihu Norman Eisen, bývalý americký velvyslanec v České republice. Sám v neoklasicistní budově strávil několik let svého života. O Poslední palác si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Vila Otty Petschka (Praha) 12:34 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Poslední palác autora Normana Eisena. | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Že bude působit jako americký velvyslanec zrovna v Praze, oznámil Norman Eisen své matce prostřednictvím palubního telefonu Air Force One. Chvíli si myslela, že jí volá tehdejší prezident Barack Obama.

Eisen byl překvapený, že matka nesdílí jeho nadšení z cesty do české metropole. Sama se v Československu narodila. Jako malému mu zpívala české a slovenské ukolébavky. Velmi si vážila prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jeho následovníka Edvarda Beneše i Václava Havla.

Jenže místo radosti reagovala na novinku svého syna prohlášením: „Mám strach. Že tě tam zabijí. Přece víš, co se nám tam stalo.“

NAPSALI O KNIZE „Norman Eisen ve své pozoruhodné knize kombinuje osobní příběhy s historií: skrze životy lidí, kteří bojovali za záchranu svobody, i těch, kdo ji toužili zničit, nás provádí po dějišti mnoha bitev o demokracii. Poslední palác je nejen vynikající historická sonda, ale i výzva k aktivitě ve chvíli, kdy je jí zoufale třeba.“ — bývalá americká ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová

„Poslední palác je emotivní, elegantně napsaná kniha, fundovaná, ale zároveň velmi poutavá. Eisenovo vyprávění odvážně nahlíží do nejtemnějších koutů dvacátého století a jakoby mimochodem čtenáře vždy znovu zdrtí.“ — spisovatel Michael Chabon

„Norman Eisen sepsal fascinující dějiny jednoho paláce a přízraků, které jej obývají. Prostřednictvím příběhu pražské vily, kde sám jako americký velvyslanec pobýval, nám Eisen nabízí břitkou reflexi dramatických zvratů minulého století i zákrutů své vlastní rodinné historie.“ — americký historik a novinář Walter Isaacson

Friedu Eisen s celou rodinou deportovali nacisté v roce 1944 z východoslovenských Sobranců nejdříve do ghetta a poté do Osvětimi. Ona jediná přežila.

Eisenovi se podařilo matku pookřát až zmínkou o tom, kde v Praze sídlí rezidence velvyslance v USA: ve vile Otty Petschka. O něm matka pochopitelně slyšela. Jeho rodina, jak bývalý diplomat tvrdí, byla totiž mezi Čechy známý pojem, něco jako rodiny Rothschildů nebo Rockefellerů v Americe.

Sídlo, které si nechal vybudovat ve čtvrti Bubeneč, odkazuje vizuálně na francouzský zámek ve Versailles a čítá přes sto místností. Stojí v luxusní zahradě a říká se o ní, že je pomníkem zlatému věku, který definitivně skončil v roce 1938. Když se do něj Eisen v lednu 2011 přestěhoval, zjistil, že jsou v něm stále k nalezení pozůstatky nelibé historie domu. Na stěnách pod nábytkem objevil schované svastiky.

Rozhodl se proto zmapovat historii domu očima čtyř osobností, které ho v různých obdobích obývaly. Začal u židovského finančního magnáta Otto Petschka, který nechal palác po první světové válce postavit jako symbol víry v demokracii. Pokračoval životními osudy německého generála Rudolfa Toussainta a poválečného amerického velvyslance Laurence Steinhardta, který marně toužil udržet vilu i Československo mimo dosah komunistů.

Nakonec se dostal k Shirley Temple Blackové, očité svědkyni zániku pražského jara pod drtivými pásy sovětských tanků, která se rozhodla do Prahy vrátit jako americká velvyslankyně v roce 1989. To vše se proplétá se zkušeností Eisenovy matky.

Jak bývalý velvyslanec přiznává, při psaní svého faktografického románu vycházel z deníků, dopisů a dalších dokumentů hlavních protagonistů příběhu, z nichž velká část nebyla ještě nikdy zveřejněna. „Další podrobnosti mi v rozhovorech poskytli jejich přímí potomci a lidé, kteří je osobně znali, případně pocházejí z doplňujícího historického bádání,“ vysvětluje Eisen v předmluvě knihy.

Název pro ni našel v článku Johna Updikea s názvem Bech in Czech o pobytu amerického spisovatele Henryho Becha v pražské Petschkově vile, který vyšel 20. dubna 1987 v americkém magazínu The New Yorker. V něm se píše: „O rezidenci velvyslance Spojených států amerických v Praze se říká, že je posledním palácem postaveným v Evropě.“

Norman Eisen vystudoval práva na Harvardu. Mezi lety 2011 a 2014 působil jako velvyslanec Spojených států amerických v České republice, předtím pracoval pro prezidenta Baracka Obamu jako ředitel jeho etické komise.

Dnes přispívá do deníků, jako je New York Times, Washington Post nebo Atlantic, jako komentátor vystupuje na televizní stanici CNN. Předsedá také neziskové organizaci Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

