SOUTĚŽ: O vraždách, které nikdo nenařídil, nespáchal, ani nevyšetřil. Vyhrajte knihu Postoloprty

Od konce května do začátku června 1945 bylo v Postoloprtech zavražděno nejméně 763 civilistů. Ve skutečnosti jich ale nejspíš bylo ještě víc. Někteří byli příslušníky NSDAP, SS nebo SA. Většina obětí se ale provinila pouze tím, že mluvila německy. „Do jisté míry jde o událost, která charakterizuje naši moderní historii,“ říká Jiří Padevět, badatel a autor publikace Postoloprty. Tento týden si o ni můžete zahrát v soutěži webu iROZHLAS.cz.

Poválečná atmosféra byla zřejmá: dobrý Němec je mrtvý Němec. V tomto duchu pak řada lidí také postupovala.

„Vojáci přijeli do Postoloprt 26. května 1945 s úkolem zřídit tam velení 1. československé divize, a proto měli prověřit obyvatelstvo a případně zničit odpor,“ popisuje Padevět.

Obálka knihy Postoloprty | Zdroj: Nakladatelství Academia

„Civilisté odpor nekladli, ale vojáci začali německé obyvatelstvo – včetně členů NSDAP či nacistů – shromažďovat nejdříve v kasárnách. Pak přibyli Němci pochodem z Žatce a zaplnil se i prostor Bažantnice. To byl tábor, kde v době okupace byli shromažďováni židovští míšenci či manželé Židovek,“ přidává.

A začal masakr. Řada lidí byla mlácena železnými tyčemi, pak nastaly hromadné popravy. „Při exhumaci v roce 1947 bylo nalezeno 763 lidských ostatků, ale všechny výpovědi mluví o zavražděných více než 2000 lidech, většinou civilistech,“ konstatuje Padevět.

Přestože kvůli postoloprtskému masakru vznikla parlamentní vyšetřovací komise, jeho aktéři nikdy nebyli souzeni a závěrečná zpráva zůstala tajná.

„To prostě byl zločin. Stát se ho snažil vyšetřit, komise pracovala velmi usilovně, to se jí nedá upřít. Nicméně pak jen konstatovala, že se události staly, ale nikdo za ně vlastně nemůže, protože taková byla doba,“ přibližuje Padevět děj své nové knihy, která vychází téměř přesně po 80 letech od hrůzné události.

Jiří Padevět je držitelem ceny Magnesia Litera v kategoriích Kniha roku a Literatura faktu. Na kontě má řadu historických průvodců, například Průvodce protektorátní Prahou, Krvavé finále nebo Krvavé léto 1945 a také knihy krátkých próz Poznámky k dějinám, Ostny a oprátky a Sny a sekyry.

Na internetové Televizi Seznam uváděl pořad Krvavá léta, v němž prováděl diváky místy spojenými s nacistickou a komunistickou tyranií.

Jeho novou knihu Postoloprty vydalo nakladatelství Akademia.

