SOUTĚŽ: O jizvách na duši, které jen tak nezmizí. Vyhrajte Poupátka, román nositelky Ortenovy ceny

„Věnováno všem, kteří na to zůstali sami.“ Tato znepokojující věta předesílá děj nové knihy Hany D. Lehečkové, do níž zasadila autobiografické motivy. Její hrdinka, jedenáctiletá Fany, v ní najde únik od neutěšené situace doma v dramatickém kroužku. Spolu s tím ale objeví, že ospalé městečko, ve kterém žije, má veřejné tajemství, které se týká jejich vedoucího. O Poupátka si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Dramaťák 13:34 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy Poupátka od Hany Lehečkové | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

Františka, přezdívaná Fany, se po škole víc než domů těší do dramatického kroužku. Proč ale jeho vedoucí Mirek divadelní partě zakazuje kamarádit se s jinými dětmi? A proč tvrdí, že správná herečka musí režisérovi vždy zcela důvěřovat, a nutí své svěřenkyně se svlékat?

Lehečková vtahuje do duše důvěřivé jedenáctileté dívky. Z její naivní dětské perspektivy zobrazuje zneužívání a kritizuje nevšímavé rodiče i učitele. Postupně tak odhaluje dopady tzv. groomingu, tedy psychické manipulace dítěte za účelem sexuálního zneužívání. Zároveň ale nabízí i naději a na příběhu hlavní hrdinky ukazuje, že je možné najít sílu a začít znovu.

Obálka knihy Poupátka od Hany Lehečkové | Zdroj: Nakladatelství Vyšehrad

„Když jste dítě, tak spoustu věcí nemáte pod kontrolou a dějí se vám, aniž byste chtěli. A to je přesně případ Františky, která se dostane do situace, z níž ani jako dítě nemá jak vyjít. Nemá na to dostatečnou kapacitu,“ popsala Lehečková v nedávném videorozhovoru pro nakladatelství Vyšehrad.

„Zároveň to dospělé okolí ani kamarádi jí nedokážou pomoct, protože tam pro ni nejsou nebo to nevidí, z nějakých důvodů nedokáže udělat ten krok směrem k ní.“

Spisovatelka přiznává, že některé části románu jsou autobiografické. Ona sama také jako dítě chodila do dramatického kroužku.

„Fungoval dvacet let. Dvacet let se v něm děly věci, které nebyly v pořádku. Myslím si, že tam byla spousta indicií, díky kterým si ta komunita mohla myslet, že se tam opravdu dějí věci, které jsou za hranicí toho, co si dospělý člověk může vzhledem k dítěti dovolit,“ říká.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Hana D. Lehečková autorsky debutovala v roce 2012, kdy vyhrála dramatickou soutěž Švandova divadla, které posléze uvedlo její hru V(ý)chod. Kromě divadelní tvorby se věnuje převážně práci pro rozhlas. Mezi její díla patří například Johana a továrna na sny nebo Eliáš Říha zachraňuje svět. Její seriál Vesmírné putování komety Julie uvedl Český rozhlas jako historicky prvního živě čteného Hajaju.

Knižní prvotinou Lehečkové bylo v roce 2018 Co se děje v Podpostelí. Za svoji psychotickou novelu Svatá hlava obdržela v roce 2020 Cenu Jiřího Ortena, která se uděluje talentovaným autorům do 30 let. Její nejnovější počin Poupátka vydalo nakladatelství Vyšehrad.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Poupátka, napište nám až do tohoto pátku 23. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Který autor se stal letošním držitelem Ceny Jiřího Ortena?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.