SOUTĚŽ: Poutník, čarodějnice a červ. Vyhrajte nové příběhy ze světa Dračích jezdců

Kouzla, magie a mytická stvoření vždy neodmyslitelně patřily k populární čtyřdílné knižní sérii Odkaz Dračích jezdců. Její autor Christopher Paolini nyní navazuje na její děj v nové trojici příběhů z fiktivní Alagaësie. V nich se vrací hrdina Eragon i jeho věrný drak Safira. O román Poutník, čarodějnice a červ si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Alagaësie 12:52 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poutník, čarodějnice a červ | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

Uplynul rok, co Eragon opustil kouzelný svět Alagaësii, aby našel vhodný domov k založení nové generace Dračích jezdců. Teď čelí záplavě pracovních úkolů. Z každodenní rutiny ho vytrhne až nečekaná návštěva nebo vzrušující urgalská pověst, která mnohé změní.

SÉRIE ODKAZ DRAČÍCH JEZDCŮ Eragon (2002)

Eldest (2005)

Brisingr (2008)

Inheritance (2011)

Jedním příběhem přispěla do knihy také Paoliniho mladší sestra, podle které dostala své jméno jedna z hlavních postav série, excentrická čarodějnice a věštkyně Angela.

Americký spisovatel Christopher Paolini začal pracovat na fantasy románu Eragon, první části budoucí tetralogie Odkaz Dračích jezdců, když mu bylo patnáct let. O čtyři roky později se stal nejprodávanějším autorem podle žebříčku The New York Times.

V roce 2011 se zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako nejmladší autor bestsellerové knižní série. Titul si dodnes drží. Paolini je také autorem všech vnitřních knižních ilustrací a map ke svým knihám.

V září 2020 se očekává vydání Paoliniho nové knihy To Sleep in a Sea of Stars (Spát v moři hvězd), která bude jeho prvním dílem v žánru sci-fi.

Podle románu Eragon byl v roce 2006 natočen stejnojmenný film. Titulní roli v něm ztvárnil britský herec Edward Speleers. Snímek přijala kritika i fanoušci Odkazu Dračích jezdců spíše negativně, a tak se pokračování nedočkal.

