SOUTĚŽ: Dějiny toho, jak trávíme čas. Vyhrajte antropologický pohled na fenomén posedlosti prací

Práce určuje náš osobní čas, formuje naši identitu a točí se kolem ní organizace celé moderní společnosti. Pracovat nebo si práci hledat je pro nás zkrátka přirozené. Po většinu lidských dějin to tak přitom nebylo. Proč tedy vlastně pracujeme? To zkoumá ve své publikaci antropolog James Suzman.

K nejobecnější definici práce – tedy takové, na které by se podle Suzmana shodli všichni od lovců a sběračů přes mozolnaté rolníky až po uhlazené finančníky – má asi nejblíže konstatování, že jde o plánovité vynakládání energie za určitým účelem.

„Jako pojem se práce skoro určitě zrodila už ve chvíli, kdy si pralidé začali poprvé třídit zkušenosti a udělovat jim podobu výrazů, slov a myšlenek. Vedle lásky, rodičovství, hudby nebo žalu se práce řadí k nepočetným univerzáliím, kterých se antropologové i cestovatelé mohou přidržet, když se v dalekých krajích dostanou do úzkých,“ vysvětluje autor knihy v jejím úvodu.

Obálka knihy Práce od Jamese Suzmana | Zdroj: Nakladatelství Host

Suzman věří, že když narazíte na překážku v podobě nesrozumitelné řeči nebo nevšedních zvyklostí, mnohdy stačí prostě se zapojit do nějaké práce – a zábrany opadnou rychleji než při krkolomných snahách o domluvu.

„Dáte tím totiž na srozuměnou, že přicházíte s dobrými úmysly, a zároveň se tím – podobně jako při tanci nebo zpěvu – vystavíte stmelovacím účinkům harmonické součinnosti a společného cíle,“ popisuje.

V některých kulturách ani v současnosti nezastává práce takovou zásadní roli jako v západní společnosti. Lidé na Západě přitom žijí v nadbytku, v narušeném životním prostředí a také v kontextu zrychlující se automatizace čehokoli. Paradoxně se ale také pracuje stále více.

Antropolog v monografii Práce pátrá po zdrojích a příčinách fenoménu politické, kulturní i osobní posedlosti prací. Odhaluje kořeny současného pojetí práce v ideologických sporech devatenáctého století, ale také třeba v tehdejším chápání biologie.

Na vlastních výzkumech i historických příkladech přitom ukazuje, že žít a prospívat se dá i bez neustálého pracovního nasazení. Zvlášť když k tomu lidstvo má prostředky i motivaci.

James Suzman je antropolog původem z Jihoafrické republiky, v současnosti ale působí na univerzitě v Cambridgi. Ve svém výzkumu se věnuje hlavně studiu kmenů v Jižní Africe. O tématu napsal úspěšnou knihu Affluence without Abundance (Bohatství bez hojnosti).

Práce, kterou v českém překladu Jana Prokeše vydalo nakladatelství Host, je jeho zatím poslední knihou.

