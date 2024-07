SOUTĚŽ: Pán prstenů jako nová legitimní kultura? Vyhrajte knižní exkurz do pravidel vkusu

„V posledních letech by to zdánlivě mohlo vypadat, že se pravidla vkusu stávají tak trochu irelevantními a že jsme v jednadvacátém století definitivně opustili představu kulturně vzdělaného člověka, který se pozná podle toho, že poslouchá operu, chodí do divadla, čte klasickou literaturu a umí si správně uvázat kravatu,“ píšou autoři v předmluvě nové publikace. Obálka knihy Pravidla vkusu | Zdroj: Nakladatelství Host Rocková hudba už nebudí pohoršení, rapeři dnes zcela normálně dostávají literární ceny a počítačové hry, ještě donedávna vnímané pouze jako prokrastinace a bezduchá zábava, jsou předmětem seriózní kulturní kritiky. „Tato proměna ale neznamená, že se hodnoticí kritéria a hierarchie v kulturní sféře rozplynuly a zmizely v postmoderní koláži,“ dodává čtveřice sociologů z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. „Pravidla vkusu nepochybně stále existují, jenom je podstatně složitější se v nich orientovat.“ Knižní Pravidla vkusu představují sociologickou výpravu do zkoumání vkusu, jeho mechanismů a propojení se společenskými institucemi v současné české společnosti. Na základě existujících poznatků z oblasti sociologie kultury i vlastního výzkumu autoři uvažují o tom, kde se vkus bere, jakým způsobem se utváří a jaké má sociální důsledky. Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz Kulturní hierarchie se totiž promítají do struktury společnosti, mechanismů gentrifikace městských čtvrtí, vstupují do nerovností ve vzdělávání a vysvětlují mnohé zdánlivě samozřejmé okolnosti naší každodenní kulturní spotřeby. Zkrátka najdeme je v kavárně, při přijímacím pohovoru i v urbanistickém plánování. Za knihou stojí sociální antropoložka a publicistka Marie Heřmanová, sociální a urbánní antropolog Michal Lehečka, sociolog Ondřej Špaček a kulturní socioložka Ludmila Wladyniak. Knihu Pravidla vkusu vydalo nakladatelství Host. UKÁZKA Z KNIHY V době, kdy si sociologie začala všímat spojení mezi kulturou a nerovnostmi, byla vysoká kultura stále hlavním společenským platidlem. Studie začaly mapovat to, do jaké míry třídní rozdíly a mechanismy přenosu nerovností z rodičů na potomky nejsou jen záležitostí ekonomické pozice a majetku, ale opírají se i o kulturní dimenzi. Pierre Bourdieu zavedl a rozvinul pojem kulturní kapitál, jenž označuje míru osvojení návyků, které jsou považovány za kultivované, míru obeznámenosti s obecně uznávanými oblastmi kultury a míru souladu s očekáváním, jež mají o lidech kulturní a vzdělávací instituce. Mít kulturní kapitál tedy mimo jiné znamená mít „vybraný vkus“. Klíčovým zdrojem rozdílů v objemu kulturního kapitálu je pak prostředí rodiny, v níž lidé vyrůstají. Kulturní kapitál se tak jeví jako stejně důležitý mechanismus společenských nerovností jako již známý kapitál ekonomický. Dobrý start ve společnosti nám už neposkytuje pouze skutečnost, že náš otec (stále jsme ve společnosti silně patriarchální) je uhlobaronem či šlechticem, ale i to, že náhodou vyrůstáme v prostředí dobře postavené měšťanské rodiny právníků či lékařů.

