SOUTĚŽ: Pražské dvorky. Objevujte ‚rub metropole‘ s netradičním průvodcem

Tvoří zvláštní svět za zdmi činžáků, hluboko uvnitř malých i velkých vnitrobloků. Tak popisuje pražské dvorky reportér Petr Sojka, který příběhy těchto unikátních prostorů už několik let zaznamenává v pořadu Z metropole na České televizi. V pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz si tento týden můžete zahrát o knihu, která z navštívených míst splétá unikátní mapu české metropole.

„Je to svět jakýchsi předpolí chalup a nepatrných domků kdesi na periferiích. Ať už těch dávných, které si město chamtivě přisvojilo, nebo těch, které jeho okraj tvoří dnes. Odpradávna místa plná života, svědci bídy i lesku svých obyvatel,“ píše Sojka v předmluvě knihy.

„Na nich se odehrávalo to, co se nesmělo, nemělo nebo nechtělo odehrávat na ulici ani uvnitř domácností. Zabíjela se tu zvířata, ale taky pralo a sušilo prádlo. Štípalo se tu dříví, ale taky sklízela skromná úroda. Odtud pronikal do bytů otevřenými okny čerstvý vzduch i zápach drobných provozů a dílen. Místo, kde bývaly domovní studny i kůlny plné užitečných i nepotřebných věcí.“

Kniha Pražské dvorky od Petra Sojky | Zdroj: Nakladatelství Grada

Dvorky, to jsou prostory soukromé i veřejné, kam se většinou přes zavřené dveře neprodral chvat města. Jejich příběhy psali a dodnes píší lidé z okolních domů. Petr Sojka je sbírá ve svém televizním seriálu už dlouhou řádku let.

Není to ale tak, že by kniha Pražské dvorky byla psanou verzí toho, co už měli diváci možnost vidět na svých obrazovkách. „Na začátku jsem si řekl, že přepíšu reportáže a bude z toho knížka. Ale takhle to nefunguje,“ vysvětlil reportér v rozhovoru pro deník Právo.

„Ve chvíli, kdy na knize začnete pracovat, zjistíte, že příběh, se kterým si v televizní reportáži vystačíte, by byl v knižním vydání trošku plytký. Snažíte se tedy najít historické souvislosti a nové dvorky. Ty se zase jakoby na oplátku stávají inspirací pro natočení reportáže.“

Do knihy se nakonec vešlo šedesát příběhů z takzvaného „rubu hlavního města“. Podle Sojky je možná to zbytečně moc, protože by si některé dvorky zasloužily větší fotografický doprovod, než se jim dostalo.

„Vybíral jsem příběhy, aby byly zajímavé, nějak se k sobě hodily, byly z různých míst. V tuhle chvíli mám v zásobě sto dalších silných příběhů. A snad i silnějších,“ dodává.

Petr Sojka je s reportážním týdeníkem Z metropole spojený od roku 2006. Jeho knihu Pražské dvorky vydalo nakladatelství Grada.

ČT24 v repríze vysílá výběr těch nejzajímavějších reportáží z týdeníku Z metropole. Jak se tento pořad jmenuje?

