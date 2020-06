SOUTĚŽ: Předpovídej počasí. Vyhrajte novou ilustrovanou publikaci o meteorologii

Jaký je rozdíl mezi teplou a studenou frontou? Podle čeho dostávají svá jména tlakové útvary? A jak poznat, že bude pršet, jen podle chování hmyzu nebo ptáků? Na to a mnohé další odpovídá nová kniha Předpovídej počasí. Tento týden si o ni můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 11:33 8. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Předpovídej počasí | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Fotbalu a počasí v Česku rozumí každý,“ píše ve slovu úvodem Dagmar Honsová. „Na počasí — fenomén dnešní doby — narazíme totiž všude: v rozhlase, televizi, novinách, internetových portálech a tak dále. Rozhovory s přáteli a známými se točí kolem počasí. Ovlivňuje naše každodenní plány, aktivity a v neposlední řadě i naši psychickou a fyzickou pohodu.“

Meteorologové nejen vyhodnocují data a porovnávají výstupy jednotlivých numerických modelů, na jejichž základě se předpovědi sestavují, ale také předpovědi počasí interpretují tak, aby jí každý uživatel správně porozuměl a mohl ji využít ke svým účelům.

Ukázka z knihy Předpovídej počasí | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Přesně k tomu by měla posloužit také barevná publikace, která je společným dílem Honsové (její jméno můžete znát z různých zpravodajských médií, pro která pravidelně komentuje a vysvětluje předpovědi počasí), Martiny Součkové z Českého hydrometeorologického ústavu a ilustrátorky Marie Štumpfové.

Kromě toho, že objasňuje jednotlivé meteorologické pojmy a termíny, tak dává možnost nahlédnout pod ruce meteorologovi při sestavování každodenní předpovědi počasí.

Detailně znázorňuje třeba to, jak vypadá standardní meteorologická stanice, jak fungují meteorologické radary i jakou roli hraje družice v předpovědi počasí.

Ve druhé části knihy najdou čtenáři praktická cvičení ve formě fyzikálních pokusů, které jim osvětlí základní principy a rovnice nejen v atmosféře. Autoři jim poradí třeba to, jak si doma sestavit vlastní psychometr pro měření vlhkosti vzduchu nebo jak si zasimulovat duhu, blesk a hrom či oblaka.

