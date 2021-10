SOUTĚŽ: Stát nás ochrání, dokud nás nezačne ohrožovat. Vyhrajte Přežít autokracii

„Když (Masha) Gessen mluví o autokracii, tak raději poslouchejte,“ přimlouvá se v recenzi americký deník The New York Times. V knize Přežít autokracii, která vychází z hojně sdílené eseje z roku 2016, nabízí politická aktivistka původem z Ruska pravidla k tomu, jak si zachovat rozum a respekt k sobě samému v dobách politických převratů. Tento týden si o publikaci můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Washington 14:58 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Přežít autokracii od Mashy Gessen | Zdroj: Nakladatelství Host

Když se v roce 2016 stal vítězem amerických prezidentských voleb Donald Trump, spousta Američanů i lidí po celém světě se uklidňovala odolností amerického systému a stabilitou jeho institucí. Do čela světové velmoci se možná dostal nepředvídatelný živel – demokracie však nestojí na osobnostech, nýbrž na pevném systému brzd a protivah, nezávislých úřadů a institucí s dlouhou a váženou tradicí, tradovalo se mezi západními novináři a komentátory.

Jako jedna z mála kritizovala tento přístup Masha Gesen. Léta strávená v Rusku i psaním o vládě Vladimira Putina jí napovídala, že přerod demokracie v autokracii může být snazší a rychlejší, než by se mohlo zdát.

Obálka knihy Přežít autokracii od Mashy Gessen | Zdroj: Nakladatelství Host

Z její eseje Autocracy: Rules for Survival (Autokracie: pravidla přežití) se proto krátce po Trumpově vítězství stal jeden z nejsdílenějších a nejcitovanějších článků.

„Varovala jsem čtenáře: ‚Instituce vás neochrání.‘ Vycházela jsem ze zkušeností při psaní reportáží o Rusku, Maďarsku a Izraeli – tří zemí, které se od Spojených států sice velmi liší, a zároveň je každá jiná. Nicméně jejich instituce se zhroutily nápadně podobným způsobem,“ píše Gessen ve své knize.

„Nemohla jsem tušit, jestli obdobně selžou rovněž ty americké, ale věděla jsem dost na to, abych mohla prohlásit, že absolutní víra v instituce není na místě.“

Přežít autokracii ovšem není pouhým rozpracováním původního textu či další položkou v dlouhém výčtu Trumpových skandálů a překračování demokratických mantinelů.

Gessen zasazuje zkušenosti s Trumpovou vládou a kroky z posledních čtyř let do širšího politického rámce a srovnává je s podobným vývojem v zahraničí. „Stát nás ochrání. Dokud nás nezačne ohrožovat,“ varuje přebal její knihy.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Americká novinářka, politická aktivistka a spisovatelka ruského původu působí jako kmenová redaktorka v časopisu The New Yorker. Její články a analýzy se ale objevují i v médiích, jako jsou The Washington Post, The New York Times, Vanity Fair, Los Angeles Times nebo The New York Review of Books.

Napsala, do angličtiny přeložila či redigovala řadu knih popisujících minulost i současnost Ruska, vzestup Vladimira Putina či fungování tajných služeb. Krátce působila také jako vedoucí ruské mutace rádia Svobodná Evropa. Česky jí vyšla v roce 2016 kniha Muž bez tváře o Putinově politické kariéře. Její novinku s názvem Přežít autokracii vydalo v překladu Tomáše Kačera nakladatelství Host.

Gessen se identifikuje jako genderově nebinární. Ve své práci i soukromí se zasazuje za práva LGBTQ+ lidí v Rusku i v USA.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Přežít autokracii, napište nám až do tohoto pátku 8. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V pořadí kolikátým americkým prezidentem byl Donald Trump?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.