SOUTĚŽ: Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2. Vyhrajte pokračování oblíbené knihy

Celkem 100 krátkých příběhů o inspirativních ženách historie i současnosti přináší druhý díl knižního bestselleru Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. Čtenářům malým i velkým tentokrát představuje například populární spisovatelku J. K. Rowlingovou, ženskou protipytláckou hlídku přezdívanou Černé mamby nebo česko-americkou chemičku Gerty Coriovou, která v roce 1947 získala Nobelovu cenu. Knižní soutěž New York 11:00 26. listopadu 2018

Žila, byla jedna dívka, z níž vyrostla královna popu. Nebo špionka s dřevěnou nohou. Nebo první člověk, co kdy dal dohromady mapu dna severního Atlantiku. Nebo autorka více než šedesáti detektivních románů. Nebo vůbec nejmladší člověk, který kdy zdolal Mount Everest.

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2 přibližují celkem stovku životních osudů žen, které nějakým způsobem ovlivnily svou dobu. Liší se věkem, etnikem, kulturou i společenským a ekonomickým postavením, jedno ale mají společné - a to odhodlání, díky kterému mohou být vzorem nejen pro množství dalších žen.

Knížka Příběhy na dobrou noc pro mladé rebelky 2 | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kniha věnovaná všem generacím čtenářů a čtenářek navazuje na světový bestseller autorek Eleny Favilliové a Francescy Cavallové. Každé vyprávění doprovází osobitá ilustrace, na konci je také slovníček neznámých termínů.

Příběhů na dobrou noc pro malé rebelky se od vydání v roce 2016 prodalo přes milion výtisků. Přeloženy byly do více než 40 jazyků. První díl vyšel v češtině na začátku roku 2018.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 výtisků knihy Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2, napište nám až do tohoto pátku, 30. listopadu, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolik příběhů o inspirativních ženách obsahuje dohromady série Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.