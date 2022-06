SOUTĚŽ: Příručka přežití pro začátečníky. Vyhrajte povinnou četbu (nejen) před letním kempováním

Co dělat v případě lesního požáru? Jak odehnat hada? A jaké čtyři zásady byste si měli pamatovat při výběru vhodného tábořiště? Na to všechno odpovídá Příručka přežití pro začátečníky: Stanování a outdoorové dovednosti krok za krokem, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kemp 14:49 27. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soutěžte s námi o knihu Příručka přežití | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ať už se chystáte na dobrodružnou výpravu nebo se chcete jen naučit pár užitečných outdoorových dovedností, kniha Colina Towella je pro vás jako dělaná.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Nevystavujte se dobrovolně nebezpečí jen proto, že si tyto nebezpečné aktivity, jako je třeba útěk před krokodýlem nebo žralokem, chcete vyzkoušet.

Nebezpečnější aktivity podnikejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Tyto aktivity jsou označené výstražným symbolem.

Používejte zdravý rozum, a než kteroukoliv z aktivit vyzkoušíte, proveďte řádný průzkum a procvičujte ji.

Jakékoliv zdravotní problémy vám mohou určité aktivity znepříjemnit nebo se během nich zhoršit. Nejdřív vše konzultujte s lékařem.

Dávejte pozor a každou aktivitu — nejen ty nebezpečné — provádějte zodpovědně, abyste zůstali v bezpečí.

„Lidé se mě často ptají, v jaké nejnebezpečnější situaci jsem se ocitl. Ovšem přestože jsem operoval v těch nejtvrdších podmínkách na světě, nikdy jsem se neocitl v situaci, kdy by mé jednání bylo vyloženě otázkou života a smrti. Mám snad pouhé štěstí? Možná, ale jak se říká v armádě, ‚štěstí přeje připraveným‘,“ píše v předmluvě knihy bývalý příslušník britského královského námořnictva, který už více než 40 let vede kurzy přežití ve všech možných podmínkách.

„Když sedíte na vrcholku hory a jste podchlazení, je trochu pozdě vzpomenout si, že jste mohli předem zkontrolovat předpověď počasí a sbalit si teplejší oblečení, než jste vyrazili na cestu, nebo že jste se mohli vrátit, jakmile se počasí začalo měnit,“ dodává.

Důležité je podle něj nezapomínat na jedno moudré přísloví: „Znalosti nic neváží a v batohu vám místo nezaberou.“

V jeho jasné a jednoduché příručce se čtenáři naučí základům orientace, trekkingu, chování zvířat, výroby přístřešku, první pomoci a mnohé další dovednosti. Zjistí třeba, co si s sebou sbalit na výpravu, jak naplánovat trasu a co si vzít do „kápézetky“.

Co dělat, když se setkáte s divou zvěří? | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příručka přežití pro začátečníky také ukazuje, jak se neztratit a zorientovat v terénu za pomocí mapy a kompasu nebo slunce a hvězd, nebo například jak se pohybovat terénem, jako jsou lesy, bažiny, lesy, pouště a hory. Čtenáři se v ní naučí i to, jak se dá předpovídat počasí z mraků a směru větru.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Ilustrace „krok za krokem“ názorně zobrazují důležité dovednosti, ale také pokročilejší techniky, které vám mohou zachránit život, ať už jde o stavbu přístřešku z větví nebo přežití laviny. Na přední a zadní straně je pak k dispozici mini verzi příručky, kterou si můžete vyfotit, a mít ji tak neustále u sebe.

V českém překladu Olgy Fišnerové vydalo knihu nakladatelství Pangea.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Příručka přežití pro začátečníky: Stanování a outdoorové dovednosti krok za krokem, napište nám až do tohoto pátku 1. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Který na cesty po přírodě nepostradatelný předmět se skrývá za zkratkou KPZ?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.