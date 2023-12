SOUTĚŽ: Proč žáci nemají rádi školu? Vyhrajte knihu nejen pro učitele, ale i rodiče

„Učení ovlivňují různé faktory, ale jeden je klíčový: žáci si pamatují to, o čem přemýšlí,“ zní často citovaná Willinghamova myšlenka, na které vysvětluje například to, jak náš mozek využívá sílu příběhu.

Ve chvíli, kdy je lidstvu díky vyhledávačům dostupné nepřeberné množství informací, mohou některým docházet argumenty, proč se něco učit zpaměti – nebo proč se vůbec učit. Ale ani to není případ profesora Willinghama, který například umí vysvětlit, proč technologie „mění vše, jen ne způsob našeho myšlení“.

O tématech, která se týkají všech, kdo (se) učí, píše v deseti kapitolách. Na leckdy zábavných příkladech čtenář zjistí, jak funguje mozek během učení i vyučování ve škole.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

A proč by měl zrovna kognitivní psycholog říkat, jak přistupovat k výuce? „Každý učitel má v hlavě nějaký model toho, jak se děti učí, co je motivuje a jaké emoce prožívají. Na jeho základě pak rozhoduje, jak jednat a reagovat v každodenních situacích ve třídě,“ vysvětluje Willingham v rozhovoru pro EDUkační LABoratoř.

„Výzkum na poli kognitivních věd učitelům může nabídnout nové a prokazatelně užitečné způsoby, jak přemýšlet o učení, motivaci a emocích dětí,“ věří.

Po úspěchu v zahraničí už jeho kniha začíná sbírat nadšené reakce mezi tuzemskými učiteli a odbornou veřejností. „Daniel T. Willingham mi pomohl pochopit, že učení může být zábavnější, pokud bude efektivnější,“ říká třeba Matouš Bořkovec, koordinátor reformy přípravy učitelů z ministerstva školství.

Když nemáte školku, vrazte tam dětskou skupinu. Nedostatek míst nahrává alternativám Číst článek

„Když při učení respektujeme vědecké poznatky o tom, jak se my lidé učíme, dává učení dětem větší smysl, jsou úspěšnější, a proto je i více baví. Willingham ukazuje, že děti se opravdu mohou hodně naučit, a ještě je to může bavit. Cesta k tomu ale vede trochu jindy, než bychom možná čekali,“ dodává.

Willingham absolvoval psychologii na Duke University a v roce 1990 získal titul Ph.D. v oboru kognitivní psychologie na Harvard University. Od roku 1992 vyučuje na University of Virginia. Je autorem několika knih, jeho myšlenky byly přeloženy do 17 jazyků. V roce 2017 ho prezident Barack Obama jmenoval členem Národní rady pro vzdělávání (National Board for Education Science).

Knihu Proč žáci nemají rádi školu? v českém překladu Jitky Šišákové vydala EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Nakladatelstvím publishED.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět publikací Proč žáci nemají rádi školu?, napište nám až do tohoto pátku 8. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: