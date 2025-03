SOUTĚŽ: Láska v dobách temna. Pamětníci vyprávějí své reálné milostné příběhy

„Viděl jsem váš zadek. Prvotřídní!“ Letmo zašeptanými slovy začíná povídka Prstýnek z drátu, která dala celé sbírce své jméno. Odehrává se v Terezíně a jejími hlavními hrdiny jsou Helena a Jirka, neboli „drzý zubař“ Ganz.

„Potkávala ho pak skoro každý den, když vedla děti z Kinderheimu na procházku. Pokaždé se na ni smál, ve vzduchu obkroužil dlaní zaoblenou křivku a ukazoval palec nahoru. Jen ona věděla, co to znamená,“ píše Barbora Šťastná. „Ze začátku se styděla, ale postupně se z toho stala tajná hra: on jí pantomimicky chválil zadek, ona dělala, že zuří.“

Následné setkání u hromady klád za kasárnami, vyhlášeným místem milostných dostaveníček, vedlo ke snubnímu prstenu vyrobenému z kusu silného drátu a o dva roky později ke společnému transportu do Osvětimi.

Šťastná pracuje jako editorka pro sbírku Paměť národa, což nazývá „introvertovým splněným snem“. „Poslouchám nahrávky rozhovorů, které s pamětníky vedli moji kolegové dokumentaristé, a proměňuji je v psané příběhy pro náš webový archiv. Před očima se mi odvíjejí životy lidí, kteří se nějakým způsobem střetli s dějinami,“ popisuje.

Nápad vyhledat v archivu pamětníky se silnými milostnými příběhy a na jejich motivy napsat knihu beletristických povídek přišel začátkem roku 2024. V databázi Paměti národa tehdy prý bylo na 10 tisíc lidí.



„Začala jsem pátrat po těch, kteří se zamilovali nebo rozešli pod tlakem historických událostí a kteří o svém vztahu prozradili něco víc než jen ‚pak jsme se oženili a měli jsme dvě děti‘,“ vypráví Šťastná. „Brzy jsem zjistila, že s fulltextovým vyhledáváním pomocí klíčového slova zamiloval/a se se daleko nedostanu: mnozí se totiž zamilovali do skautingu, bigbítu nebo opery.“



Nakonec vybrala dva tucty příběhů sahajících od předválečné doby až téměř do současnosti. Některé z jejich protagonistů svedla dohromady válka, procesy 50. let nebo normalizační dusno – a právě láska jim dávala sílu tíživé okolnosti překonávat. Jiné dvojice zase tytéž historické okolnosti rozdělily.

Kulisy jednotlivých povídek jsou rozmanité: polepšovna pro náctileté, terezínské ghetto, statek postižený kolektivizací, undergroundový klub, ale i Západní Berlín nebo vietnamská džungle.

„Chtěla jsem vyprávět jejich příběhy tak, aby přestaly být pouhým dokumentárním záznamem, oživit křehké euforické či bolestné emoce, jako by se odehrávaly právě teď, vrátit osudovým okamžikům jejich vůně a barvy,“ říká Šťastná.

Sbírku povídek Prstýnek z drátu vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s organizací Post Bellum.

