SOUTĚŽ: První – statečné – jedinečné. Vyhrajte knihu o Češkách, které zvolily tu méně pohodlnou cestu

Jak se jmenovala naše první pilotka, první lékařka, první kandidátka na prezidentku? A kdo uskutečnil první módní přehlídku v Československu? Nejen na to odpovídá originální publikace, která přibližuje osudy 30 žen, jejichž jména by neměla být zapomenuta. Spojují je, jak název knihy napovídá, jejich vlastnosti. O První – statečné – jedinečné si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz.

„Chtěla jsem knihu, která vyzdvihne Češky a vyzdvihne téma vzorů,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál autorka Jana Renner, která na knize spolupracovala s ilustrátorkou Silvií Vondřejcovou.

„Původní seznam měl zhruba sto jmen, musely jsme selektovat,“ přiznává autorka. „Začínáme Magdalenou Dobromilou Rettigovou a končíme Martinou Navrátilovou. Chtěly jsme, aby dané ženy měly svou kariéru za sebou, aby jejich život ukazoval nějakou kvalitu a dílo.“

Knihu autorky doplnily křížovkou nebo hravými hádankami. Myslely totiž i na to, že by si ji mohly přečíst děti. „Chtěly jsme napsat knihu pro děti, projekt se nakonec vyvinul pro děti 15 let plus,“ upřesňuje Renner.

Speciální encyklopedie vyšla na konci minulého roku k přípomínce stého výročí vyhlášení všeobecného volebního v Československu. Podle autorek je ale věnovaná ženám i mužům bez rozdílu.

„Pohlaví si člověk nevybírá a narodit se jako žena či muž není samo o sobě žádná zásluha. Zásluhou je se životem dobře naložit — v soukromí nebo před zraky veřejnosti,“ uvádějí Renner s Vondřejčkovou s tím, že knihu věnují „všem mimořádným lidem, kteří se nebojí vyčnívat z davu a dělat věci po svém. A přitom jsou schopni si zachovat skromnost a činí tak s vědomou ohleduplností ke svému okolí“.

